Adiós a los papeles del coche: la UE prepara el certificado digital obligatorio

La Unión Europea quiere acabar con la obligación de llevar siempre encima los papeles del coche en formato físico. Para ello, ya trabaja en una nueva normativa que apuesta por la digitalización de la documentación y que cambiará la forma en la que los conductores gestionan sus vehículos.

El Parlamento Europeo ha dado luz verde a esta reforma dentro de un paquete de medidas centradas en la seguridad vial. El objetivo es modernizar el sistema y adaptarlo a las nuevas tecnologías, facilitando además los trámites administrativos.

El certificado digital, la nueva norma

La principal novedad es que el certificado de matriculación pasará a ser digital. En un plazo de tres años desde la entrada en vigor de la normativa, este formato será el principal en toda la Unión Europea.

Los conductores podrán consultar los datos de su vehículo de forma electrónica, incluso mediante códigos QR. Aun así, seguirá existiendo la opción de disponer de una versión en papel para quienes lo necesiten.

Policía parando a un vehículo / Archivo

Intercambio de datos entre países

Otro de los puntos clave es la obligación de compartir información entre los Estados miembros. Se intercambiarán datos como el kilometraje, el historial del vehículo o los resultados de inspecciones técnicas.

Esta medida busca frenar el fraude, especialmente en el mercado de coches de segunda mano, donde la manipulación de datos sigue siendo un problema habitual.

Más tecnología en las inspecciones

La reforma también incluye cambios en las inspecciones técnicas, con un mayor uso de herramientas digitales y sistemas más avanzados para medir emisiones.

Además, los controles se adaptarán a los nuevos vehículos eléctricos y a los sistemas inteligentes, con el objetivo de mejorar la seguridad y reducir la contaminación.

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La UE apuesta por un modelo con menos papeleo y más control. La digitalización permitirá simplificar procesos y mejorar la seguridad en carretera, al tiempo que facilita la circulación de vehículos entre países.