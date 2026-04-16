Las 3 provincias con más aprobados a la primera en el examen de conducir en España

Sacarse el carnet de conducir es un hito importante en la vida de muchos jóvenes, y a veces cuesta varios intentos. Después de horas de clases y montones de prácticas, llega tu momento de demostrar lo que sabes y conseguir tu permiso… pero no todos los exámenes de conducir son iguales.

Como en distintas partes de España hay instructores, trazados de carreteras y niveles de tráfico diferentes, existen zonas con mayores y menores tasas de éxito. Por eso hoy te traemos un ranking de las provincias y ciudades con los porcentajes de aprobados más bajos y más altos.

Actualmente, la tasa media nacional de aprobados en España para el examen teórico es del 51,48 %, mientras que la del examen práctico es del 50,90 %. Sin embargo, estos datos no solo reflejan los aprobados a la primera: un 36,99% de los conductores logró aprobar el teórico tras repetirlo.

En los prácticos la tasa de aprobados en el primer intento es ligeramente inferior, ya que el 54,06 % de los conductores españoles lo consiguió después de haber suspendido en su primer intento.

Lugares con menor tasa de aprobados a la primera

Según nuestros promedios combinados, el lugar que registra una menor tasa de aprobados en el examen de conducir en España, incluyendo las islas, es Las Palmas, capital de Gran Canaria. Tiene la tasa más baja tanto en teórico (40,69%) como en práctico (37,19 %), lo que la sitúa como la ubicación con los datos más exigentes de nuestra lista. Su tasa promedio combinada es del 38,94%.

Las Islas Baleares ocupan el segundo puesto como la provincia con menor índice de aprobados de España, según la estadística. Ya sea por su geografía montañosa o sus carreteras concurridas, las cifras de aptos son más reducidas en la región: solo el 42,77 % de los alumnos aprobó el práctico en 2024, la cuarta tasa más baja del país. Pero la tendencia es más acusada en el teórico: con un 40,93%, tienen la segunda tasa más baja, solo por detrás de Las Palmas. En general, la tasa de aprobados en Baleares es del 41,85%.

Huelva se lleva la medalla de bronce en el ranking de las ciudades con menor porcentaje de éxito para el carné. Solo el 44,51% de los alumnos locales aprobó algún examen en 2024, con resultados por debajo de la media tanto en teórico (44,75%) como en práctico (42,77%). Le sigue otra ciudad andaluza, Almería, con un 44,94% de aprobados. Y cerrando el top cinco está Segovia, con un 45,20% de estudiantes que aprobaron.

Lugares con mayor tasa de aprobados a la primera

Por otro lado, existen muchas ciudades españolas con una alta tasa de éxito. Soria lidera el ranking nacional con un impresionante 60,70% de aprobados. Es la ciudad con mejores registros para el teórico (59,95%) y ocupa el tercer puesto en práctico (61,45%).

En segundo lugar, muy cerca, está Badajoz, con la tasa más alta de aprobados en práctico de toda España: 63,29%, casi un 13 % por encima de la media nacional. Aunque el teórico allí registra una tasa menor (53,39%), su promedio general le da la medalla de plata: 58,34%.

Albacete también destaca: con un 62,91% en práctico, es uno de los sitios con mayor probabilidad estadística de éxito. Pero, como Badajoz, su teórico presenta una tasa de aprobados a la primera significativamente inferior (53,39%). Aun así, con un promedio general del 58,03%, se queda cómodamente en tercer lugar.

Ávila ocupa el cuarto puesto con un promedio total del 57,45%, y Castellón de la Plana cierra el top cinco con un 56,42%.