La fábrica de Seat en Martorell abandona mañana la producción del Audi A1

Ya hace tiempo que se sabía, y el mes de abril era el elegido para que sucediese. Seat, mejor dicho Audi, pone punto y final, mañana, a la producción del modelo A1 en la planta española de Martorell. El motivo no es industrial, ni que la fábrica no lo haga bien. Todo lo contrario.

Se trata de una apuesta estratégica de la marca de los cuatro aros que implica dejar de fabricar modelos pequeños con motor de combustión. El Audi Q2 (que se hace en Ingolstad, Alemania) también correrá esa suerte. Además, la reconversion eléctrica de la planta española hace que sea necesario hacer algo de sitio a los futuros productos del grupo, pensando en la adjudicación de una segunda plataforma.

Así, tras menos de ocho años de ensamblaje en España (llegó en octubre de 2018), el Audi A1 abandona la línea 3 de Martorell, la misma en la que se montan el Seat Ibiza y el Seat Arona por lo que la compañía española espera disponer en breve de algún otro modelo para 'llenar' el volumen productivo. La idea de que en un futuro cercano Audi apueste por Martorell para producir una versión eléctrica del A1 basado en la plataforma Small BEV podría ser una solución, aunque la marca alemana no ha confirmado aún sus intenciones con este modelo.

El Audi A1 nació en el año 2010 y sustituyó en la línea de montaje de Martorell al Audi Q3 en 2018, que se fabricó allí entre 2011 y 2018. Otro modelo que duró siete años. Seat S.A. fabricó 72.200 unidades del A1 el pasado año 2025. La marca alemana optó en 2018 por trasladar la producción del A1 desde Bruselas a la planta barcelonesa ya que el modelo compartía plataforma con el Seat Ibiza y el Arona. Ahora, la solución pasa por ser eléctrica y tendría cabida en la nueva línea 1, la del Cupra Raval y el Volkswagen ID. Polo.

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Con el Audi A1 la fábrica de Seat se consolidó en el grupo como la especialista en modelos del segmento B, y eso le valió el desarrollo de la plataforma pequeña del consorcio alemán. Desde Audi no afirman ni desmienten opciones. “Cualquier opción de fabricar en plantas del grupo está abierta”, dijo hace unas semanas el consejero delegado de Audi, Gernot Döllner.