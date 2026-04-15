"El triángulo no llevaba luz": Pere Navarro (DGT) defiende la V16 y reconoce algunos errores en su implementación

No sabemos si cada vez que habla Pere Navarro, el director de la DGT, sube o baja el pan; lo que sí está claro es que defiende con vehemencia la gestión de su departamento. Tras haber participado en la presentación de una nueva campaña de concienciación a favor de la seguridad vial de la Fundación Albertis, no ha tardado en ser preguntado (y en responder) por varias cuestiones.

Obviamente, una de ellas ha sido la baliza V16, eterno foco de debate desde que se hizo obligatorio su uso el 1 de enero de 2026. Desde ese día ha habido quejas, críticas e incluso ya una demanda en curso por una multa a un conductor que no llevaba esta luz de emergencia.

La baliza V16 tiene luz, los triángulos no

Para Navarro, no obstante, con la V16 "todo son ventajas" respecto a los triángulos. Y es que, como ha contestado a aquellos que se quejan de que la luz no se ve a mediodía, "el triángulo no llevaba luz". De hecho, ha apuntado que hay ya al menos unas 20 millones de balizas en España y que al día se encienden unas 3.000.

Eso sí, la DGT todavía tiene que discernir si se encienden por una avería o porque un conductor ha sentido la llamada de la naturaleza en carretera. En esta línea, Navarro, sobre las críticas, ha aceptado que, pese a que no se puede contentar a todo el mundo, "sí se podía haber hecho mejor la información al ciudadano".

La baja de la tasa de alcoholemia será una realidad

También ha tocado hacer un repaso a la reciente negativa del Congreso de endurecer la tasa de alcoholemia al volante. Desde hace meses, la DGT ha trabajado para publicitar una rebaja casi al 0,0 de la tasa de alcohol permitida durante la conducción, una campaña que acabó en marzo con la votación en contra de esta medida.

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Pese a la negativa en el Congreso, Pere Navarro parece muy convencido del futuro éxito de esta propuesta: "Caerá como fruta madura, es un tema solo de cuestión de tiempo". Aunque no sabemos cuánto. Así, el director de la DGT ha querido apuntar que la votación en el Congreso "no la ha perdido el Gobierno, la han perdido los ciudadanos", así como que esta medida contaba con el respaldo tanto de entidades internacionales como la OMS y otros expertos, aunque no se ha entrado en detalle de cuáles.