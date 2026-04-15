Nissan escenifica su resurrección de la mano de Iván Espinosa, el Juke y la tecnología ePower camino del eléctrico

Nunca el prefijo 'Re' había significado tanto. 'Re' de 'resurrección', de 'regreso', de 'reinventarse', de 'regeneración', de 'revivir', de 'resiliencia'. Todo ello agitado y servido sobre cuatro ruedas. Así lo ha empleado Iván Espinosa, CEO mundial de Nissan, para presentar la nueva era de la compañía en la sede de Yokohama (Japón). El plan se llama 'Re:Nissan', y esa es la definición estratégica con la que el directivo mejicano ha trabajado en los últimos meses para devolver la magia y la ilusión a Nissan. Nos recuerda en cierto modo esa 'Renaulution' que implementó Luca de Meo en Renault. Y no les fue tan mal.

Cómo lo quiere hacer, pues convirtiendo a la marca en una compañía de movilidad inteligente que permite convertir acciones en experiencias a través de una tecnología segura, accesible económicamente y fácil de usar. Para ello articula su eje estratéjico en tres grandes mercados: Japón (por motivos obvios), Estados Unidos (por un tema de escala, volumen y beneficio) y China (por tecnología y expansión). En estos escenarios su objetivo es vender 550.000, un millón y otro millón, respectivamente, antes de 2030.

El nuevo Nissan Juke se ha presentado en el evento Vision de Nissan en Japón. / XP

Europa pasa a ser un mercado secundario, en el paquete de los llamados 'overseas' (con Latinoamérica, Oriente Medio, Africa y Oceanía). "Que no sea un mercado líder no quiere decir que no sea importante", ha dicho Espinosa.

El camino para dibujar el plan no ha sido fácil, así lo ha reconocido el propio Espinosa a Prensa Ibérica en Japón. "Hemos tenido que hacer muchos sacrificios y tomar decisiones rápidas, algo que ha sido muy duro a nivel personal", ha señalado en referencia a la política de tijera y reajuste de la compañía tras la salida de Makoto Uchida (el sucesor del polémico Carlos Ghosn). No había para menos, la empresa estaba en modo 'Titanic'.

"Los que ahora estamos al frente llevamos más de 20 años en Nissan, y conocemos nuestros valores, nuestra capacidad de trabajo y lo que queremos. Y en eso estamos", explica Espinosa. "Cuando llegué el primer día lancé una pregunta a todo el equipo directivo, '¿qué queremos ser?' y me sorprendió la rapidez de la respuesta", añade. De entrada la gama mundial 'adelgaza' pasando de los 65 modelos a los 45 modelos.

Con ello, para articular su plan, Espinosa cuenta con un viejo conocido de la compañía, Guillaume Cartier como Chief Perfomance Officer (CPO) para liderar el nuevo camino. En esa nueva era la tecnología, un terreno en el que los ingenieros japoneses de Nissan siempre han brillado, es esencial.

Iván Espinosa, CEO de Nissan / Xavier Pérez

La visión de la nueva Nissan apuesta por la Inteligencia Artificial aplicada a los vehículos, ofreciendo además una variedad de tecnologías de electrificación para satisfacer las diversas necesidades de los clientes y los mercados. Espinosa no quiere afán de protagonismo, prefiere ser el batería (instrumento que le hemos visto tocar con pasión y excelencia) del grupo para lograr un buen ritmo de trabajo en esta nueva era.

Rumbo al eléctrico

Esta 'resurrección' se plantea a largo plazo, con una base de costes competitiva, una mejor utilización de la capacidad productiva y un sólido impulso de nuevos productos. Para ello la tecnología ePower, híbrida aunque en sus primeros pasos hace años renegaran de incluirla en esa definición, pasa a ser clave como el verdadero puente hacia la electrificación. De hecho, aparece como el quinto eje tecnológico a nivel de propulsión: Híbrido (HEV), Eléctrico (BEV), Híbrido Enchufable (PHEV), Autonomía Extendida (REEV) y ePower.

Nissan Ariya ProPILOT / Xavier Pérez

La otra pata evolutiva será el empleo de la Inteligencia Artificial. Nissan aspira a implementar la Tecnología de Conducción AI de Nissan en el 90% de su gama a largo plazo, siendo el nuevo Nissan Elgrand (para el mercado japonés), cuyo lanzamiento está previsto para el verano de 2026, quien adoptará la próxima generación de ProPILOT con capacidad autónoma. Una capacidad que hemos podido probar en un recorrido por el centro de Tokyo al volante (sin tocarlo) de un prototipo con la base del Nissan Ariya. Paralelamente la marca anuncia la llegada de un Robotaxi (desarrollado con Uber y la tecnológica Wayve) basado en el Nissan Leaf en los próximos meses.

Cuatro gamas

Todo este desarrollo se plasmará en una gama de vehículos que se articulan en cuatro ejes: 'Heartbeat', con modelos que representan la identidad, el valor emocional y la innovación de Nissan (como el Nissan Skyline o el XTerra americano); 'Core', con modelos de volumen que sostienen el negocio global con escala y estabilidad (léase Nissan Qashqai o Juke); 'Growth', con coches enfocados en la expansión allá donde surge la demanda (como los Nissan Kicks) y 'Partner', con vehículos que amplían la cobertura de mercado mediante alianzas con otras empresas, una definición en la que entran los Frontier (curiosamente es el mismo coche del segmento pick-up que fabrica Santana en España) y NX8 (estos dos desarrollados con los chinos de Dongfeng), o el Micra (desarrollado con Renault).

Nissan gama mundial / Xavier Pérez

En este último terreno, en el de la gama desarrollada con otros fabricantes, Nissan quiere mantener fiel su alianza con Renault y sigue trabajando en nuevos modelos como podría ser el nuevo Nissan basado en el Renault Twingo, el verdadero 'volkswagen' (coche del pueblo) cuyo regreso ideó Luca de Meo. Que llegue a los concesionarios europeos en breve de la mano de Nissan es solo cuestión de tiempo (auguramos que no más de un año).

Los que llegan

Los modelos estrella para los próximos meses que Nissan va a poner sobre la mesa, representan esta filosofía del plan Re:Nissan de Iván Espinosa.Los hemos podido ver en la sede del Centro Técnico de Nissan en Japón, éstos y algunos que permanecen en el 'off the record'.

Nissan Juke en su presentación mundial. / Xavier Pérez

Llegará un nuevo Nissan Juke 100% eléctrico con Europa como terreno de aterrizaje, algo que sucederá en 2027. En Estados Unidos presentarán el regreso del Xterra. En Japón llegará el nuevo mito Skyline, con rendimiento, precisión y un carácter centrado en el conductor. También presentan para Estados Unidos el Nissan Rogue/Xtrail, lo que significa que no sería de extrañar que en poco tiempo el XTrail europeo tomara algunas referencias del modelo.

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