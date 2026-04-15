Leapmotor lanza una nueva versión del pequeño T03 pensando en el reparto de última milla

Leapmotor da un paso en su gama eléctrica y lo hace poniendo el foco en el reparto de última milla y los conductores de este sector. Así, el pequeño Leapmotor T03, un coche por debajo de los cuatro metros de largos, reorganiza su interior para ganar espacio de carga manteniendo unas medidas contenidas que le permitan ser versátil y práctico en el entorno urbano.

Se llama Leapmotor T03 LCV y no es una simplemente versión, sino una adaptación al contexto actual ante el auge del reparto de última milla y la necesidad de más vehículos pequeños, eléctricos y baratos ante el aumento de las restricciones a la movilidad en los centros de las ciudades.

Leapmotor T03 LCV. / Leapmotor

La marca china dice ver claro que la electrificación ya no es solo cosa de particulares. Cada vez más autónomos, pequeñas empresas y servicios de reparto buscan alternativas que encajen en entornos urbanos complicados, donde el tamaño importa tanto como el coste por kilómetro. En ese contexto, el Leapmotor T03 LCV intenta posicionarse como una herramienta de trabajo sencilla, sin artificios, pero eficaz.

El mismo coche, pero más capaz

El T03 LCV parte del turismo que ya conocemos, pero se ha modificado para priorizar la funcionalidad. Mantiene unas dimensiones muy contenidas (3,62 metros de largo, 1,65 de ancho y 1,57 de alto) que le permiten moverse con soltura por calles estrechas y zonas congestionadas. A cambio, se ha reorganizado el interior para ofrecer un espacio de carga de 657 litros y una capacidad útil de hasta 220 kilos, suficiente para repartos urbanos ligeros.

Leapmotor T03 LCV. / Leapmotor

En el apartado técnico, conserva la base del modelo original. Monta un motor eléctrico de 70 kW (equivalente a 95 CV), con una velocidad máxima en torno a los 130 km/h.

Noticias relacionadas

La batería, de aproximadamente 41 kWh de capacidad, le permite homologar una autonomía cercana a los 265 kilómetros en ciclo WLTP. En condiciones puramente de ciudad, puede incluso superar ese registro gracias a la eficiencia del sistema eléctrico. También admite carga rápida en corriente continua, lo que permite recuperar hasta el 80% de la batería en unos 30-40 minutos.