La gama del Cupra Raval, precios y equipamiento, al detalle: habrá que esperar a septiembre para la versión barata

El nuevo Cupra Raval llega al mercado con una gama estructurada en torno dos tamaños de batería y cuatro potencias diferentes. Las baterías que alimentan cada Cupra Raval pueden ser de 37 kWh, de FLP, o de 52 kWH, NMC. Ahora mismo se comercializan tres versiones diferentes de este coche eléctrico, ambas asociadas a los motores más potentes con la batería más grande, mientras que más adelante llegará la prometida opción de 26.000 euros.

Las versiones de lanzamiento

Así, por el momento y con motivo del lanzamiento, la gama arranca con el acabado llamado Dynamic, de 155 kW de potencia, o 211 CV, y la batería de 52 kWh. La autonomía de esta opción puede llegar a los 444 kilómetros y se posiciona como una opción muy completa dentro del segmento.

Cupra Raval Dynamic. / Cupra

De serie incluye elementos como faros LED, cámara trasera con sensores de aparcamiento delanteros y traseros, acceso sin llave, cargador inalámbrico y asientos tipo Bucket con ajuste eléctrico y memoria para el conductor. También incorpora volante y asientos calefactados, además de un sistema de sonido de serie, lo que lo sitúa claramente por encima de lo habitual en un utilitario eléctrico. El precio con la oferta de lanzamiento de la marca es de 32.065 euros.

Por encima se sitúa el acabado Dynamic Plus, que mantiene la misma base mecánica de 211 CV y batería de 52 kWh, con autonomía hasta los 438 kilómetros, pero añade un salto importante en tecnología y confort. En el exterior incorpora faros Matrix LED, mientras que en el interior suma iluminación ambiental avanzada, sistema de navegación conectado y un equipo de sonido firmado por Sennheiser con 12 altavoces y 475 W. En el apartado de asistentes, introduce funciones más avanzadas como la cámara 360 grados, el asistente de viaje, el sistema de emergencia y el aparcamiento inteligente, reforzando su enfoque tecnológico y de uso diario. El precio, en este caso, es de 34.755 euros.

Cupra Raval VZ Extreme, el más potente

El tope de gama es el VZ Extreme, que eleva tanto las prestaciones como el equipamiento. En este caso, el Raval desarrolla 226 CV (166 kW), manteniendo la batería de 52 kWh pero con un enfoque claramente más deportivo, lo que se traduce en una autonomía en torno a los 384 y los 400 kilómetros.

Nuevo Cupra Raval / Cupra

A nivel de chasis incorpora ajustes específicos, como una suspensión más firme, diferencial electrónico VAQ y modos de conducción más radicales. En equipamiento añade elementos como techo panorámico fijo, llantas de 19 pulgadas y todos los sistemas disponibles en el Dynamic Plus, posicionándose como la versión más completa y prestacional de la gama. El precio empieza en los 40.265 euros.

El Cupra Raval de 26.000 euros, en septiembre

Más adelante, la gama se ampliará con versiones de acceso más asequibles, que introducirán la batería de 37 kWh y potencias de 116 y 135 CV, con autonomías en torno a los 300 kilómetros, previsiblemente bajo los nombres comerciales Raval y Raval Plus.

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Estas variantes llegarán a partir de septiembre y serán las encargadas de fijar el precio base del modelo, que partirá desde unos 26.000 euros, mientras que las versiones actuales de lanzamiento se sitúan en un escalón superior tanto en precio como en posicionamiento y, por su puesto, en equipamiento.