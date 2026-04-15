Un estudio analiza como los eléctricos no solo cambian la movilidad, también la manera de comprar un coche

El coche eléctrico es una realidad que no solo cambia la manera de ver la movilidad o de planificar los viajes largos, sino que también está influyendo en la manera de comprar los coches.

El último Car Cost Index 2026 de Ayvens concluye que los vehículos eléctricos son perfectos para contratar un renting, sobre tod por precio, pero no se pueden obviar las divisiones que hay en los diferentes países europeos. Mientras que gran parte de Europa se mueve en una dirección, España lo hace en otra.

El coste total de propiedad, nuevo valor para comprar un coche

Durante décadas, el proceso de comprar un coche era bastante simple: mirabas el precio, la financiación si era necesario y firmabas. Ahora, sobre todo en gran parte de Europa, especialmente en mercados más maduros; la decisión ya no se basa en cuánto cuesta el coche, sino en cuánto cuesta tenerlo y usarlo durante años. Es lo que se llama Coste Total de Propiedad (TCO) e incluye la energía o combustible, el mantenimiento, los impuestos, el seguro, la depreciación...

Según el Car Cost Index, cuando analizas el coste de un coche según el TCO, los eléctricos empiezan a ganar y no solo en la compra directa, sino en otras modalidades como el renting. En países como Alemania, Países Bajos o los nórdicos, este cambio de mentalidad ya está bastante asentado, según las conclusiones de este índice.

El renting, impulsor del coche eléctrico

En esta zona más centro-norte de Europa el renting y el leasing dominan el mercado, por lo que la propiedad tiene cada vez menos importancia. Además, las empresas son grandes impulsoras del coche eléctrico, que gana en costes totales frente a los motores térmicos.

España, por su lado, se encuentra en un punto diferente a esta tendencia europea. Y es que el precio de entrada, la incertidumbre tecnológica y el peso todavía de tener un coche en propiedad son tres características importantes de nuestro mercado, según el índice de Ayvens. Como consecuencia, hay un mercado híbrido: se siguen comprando coches, pese a que el renting avanza posiciones, y los coches eléctricos todavía no dominan una gran cuota de mercado, aunque cada vez crecen más.

Noticias relacionadas

El renting, según Ayvens, está jugando un papel clave en la adopción del coche eléctrico en ambos mercados. En el norte de Europa porque ya es una costumbre consolidada: el coche se entiende como un servicio y se renueva cada pocos años. En España, porque es una forma de reducir riesgos y de vencer el miedo a la depreciación, especialmente de la batería.