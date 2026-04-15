Espectacular incendio en un parking de la fábrica de coches de BYD en Shenzhen

BYD ha informado de un incendio sin heridos ni víctimas graves que lamentar en sus instalaciones de Shenzhen, en China. Las llamas se activaron en la mañana de este martes, 14 de abril, y el trabajo de bomberos y otros equipos de emergencia consiguieron extinguirlas con rapidez en el mismo día, sin lamentar bajas personales ni daños más graves que los sufridos por los coches que se prendieron fuego.

Según el comunicado de la marca china y Reuters, estos vehículos tampoco representan un gran daño para la compañía ya que en ese aparcamiento se encontraban solo coches o bien de pruebas o bien desguazados, por lo que según las declaraciones no hay bajas de unidades que estuvieran listas para la venta.

Las imágenes y vídeos dan cuenta de un incendio bastante espectacular, con densas columnas de humo negro que impedían una correcta visibilidad de lo que estaba sucediendo. Según los expertos y tal y como ha especificado Reuters, los vehículos eléctricos arden de forma diferente a los coches con motores de combustión interna y el fuego suele permanecer más tiempo activo, por lo que su extinción requiere de más tiempo y son más propensos a reactivarse.

La sede de BYD en Pingshan

La sede global de BYD se encuentra en el distrito de Pingshan District, en la ciudad meridional china de Shenzhen, una zona donde la presencia del fabricante es clave. No solo tiene un único edificio allí, sino que se podría hablar de un pequeño ecosistema industrial y tecnológico, formado por la sede en Pingshan, diferentes centros de I+D y capacidad de producción y ensamblaje de vehículos y componentes.

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Este incendio, por lo que parece y por lo que cuenta el comunicado, se originó en una zona auxiliar dentro de un parque industrial destinada a vehículos de prueba y coches ya desechados o fuera de servicio. Este tipo de instalaciones puede utilizarse para el almacenamiento temporal o la gestión de vehículos retirados, lo que propicia una acumulación de vehículos con baterías en diferentes condiciones, lo que explicaría el origen de las llamas y que los incendios puedan ser más complejos en ese entorno.