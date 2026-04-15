El Volvo FH Aero Electric lleva la autonomía de los camiones eléctricos hasta los 700 kilómetros

La electrificación del transporte pesado sigue avanzando y Volvo Trucks quiere mantenerse en primera línea. La marca sueca ha presentado una nueva generación de camiones eléctricos con mejoras claras en autonomía, capacidad de trabajo y facilidad de uso en el día a día. No se trata solo de cifras técnicas, sino de dar un paso más hacia un escenario en el que sustituir un camión diésel por uno eléctrico resulte una decisión lógica y realista desde el punto de vista operativo.

La gran novedad es la llegada del Volvo FH Aero Electric, un modelo diseñado específicamente para largas distancias y que anuncia una autonomía de hasta 700 kilómetros con una sola carga. Junto a él, la firma también renueva sus conocidos Volvo FH, FM y FMX Electric, que evolucionan en flexibilidad y rendimiento para adaptarse a más tipos de trabajo dentro del transporte profesional.

Volvo FH Aero Electric / Volvo

Según explica Roger Alm, presidente de Volvo Trucks, el objetivo es ampliar el alcance de esta tecnología: “Estamos perfeccionando nuestra oferta en este aspecto». Estamos ampliando la oferta y haciendo posibles soluciones eléctricas para una gama aún más amplia de tareas de transporte. Además, agregamos un innovador camión eléctrico con una autonomía de hasta 700 km. Esto significa que podemos satisfacer plenamente las necesidades comerciales de nuestros clientes. “Nunca ha sido tan fácil sustituir los camiones diésel por eléctricos”.

El Volvo FH Aero Electric se ha concebido para cubrir rutas interurbanas y operaciones de gran distancia dentro de una misma jornada laboral. Su principal argumento es esa autonomía de hasta 700 km, una cifra que marca un punto de inflexión dentro del transporte pesado eléctrico. Este avance se apoya en una nueva arquitectura técnica basada en un eje eléctrico compacto que integra dos motores eléctricos y una caja de cambios de seis velocidades en el eje trasero. Esta solución libera espacio en el chasis y permite instalar una mayor capacidad de batería, algo esencial cuando se busca autonomía sin comprometer la carga útil.

El modelo también está preparado para el estándar de carga de megavatios (MCS), capaz de recargar las baterías del 20 % al 80 % en unos 50 minutos. Eso significa que la recarga puede realizarse dentro del tiempo de descanso obligatorio del conductor, evitando paradas adicionales y manteniendo la productividad.

El Volvo FH Aero Electric admite hasta 48 toneladas de peso bruto combinado y una carga útil de hasta 28 toneladas, además de contar con una toma de fuerza eléctrica destinada a equipos frigoríficos, lo que elimina la necesidad de un generador diésel independiente.

Nueva generación de Volvo FH, FM y FMX Electric

Junto al modelo de largo recorrido, Volvo ha actualizado su gama de camiones eléctricos de gran tonelaje formada por los Volvo FH, FM y FMX Electric. Estos vehículos están pensados para tareas muy diversas, desde distribución regional y logística urbana hasta construcción, servicios públicos o recogida de residuos.

La principal novedad es una línea motriz completamente nueva con doble motor y una caja de cambios de ocho velocidades diseñada específicamente para aplicaciones eléctricas. El objetivo no es solo mejorar el rendimiento, sino aumentar la flexibilidad en operaciones que requieren alimentar equipos auxiliares mientras el vehículo está en marcha.

En este sentido, la integración de la toma de fuerza en la caja de cambios permite que el camión pueda accionar equipos como mezcladoras de hormigón, elevadores de gancho o sistemas de recogida de residuos sin necesidad de motores adicionales. Es un detalle técnico, sí, pero con un impacto directo en la eficiencia y en la simplicidad de uso.

Nueva generación de Volvo FH, FM y FMX Electric / Volvo

La autonomía anunciada para estos modelos alcanza hasta 470 kilómetros, mientras que la recarga del 20 % al 80 % puede completarse en unos 65 minutos mediante un sistema de carga combinada de 350 kW. Además, pueden operar con un peso bruto combinado de hasta 65 toneladas y una carga útil de hasta 23,8 toneladas en configuración tractor 4×2.

Otro de los aspectos que Volvo ha trabajado en esta nueva generación es el comportamiento dinámico y el confort. Todos los nuevos camiones eléctricos Volvo incorporan cajas de cambios optimizadas para transmisiones eléctricas y sistemas de doble motor que permiten una entrega de potencia más progresiva. El resultado es un cambio de marchas más suave, con menos ruido y menos vibraciones, algo que puede parecer secundario sobre el papel, pero que cobra importancia cuando hablamos de jornadas largas al volante.

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El lanzamiento de estos modelos se realizará de forma progresiva a partir de 2026, en línea con la estrategia de la compañía para avanzar hacia un transporte libre de combustibles fósiles y alcanzar su objetivo de cero emisiones netas en 2040.