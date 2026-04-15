El Grupo BMW está adoptando una nueva e innovadora tecnología de depósitos de hidrógeno para el BMW iX5 Hydrogen. Se trata de una nueva disposición y un nuevo tamaño de los depósitos que permiten una mayor autonomía de hasta 750 km.

Además, el nuevo sistema BMW Hydrogen Flat Storage ofrece la ventaja añadida de aprovechar de forma excepcionalmente eficiente el espacio que ocupa en el vehículo, y es compatible con la batería de alto voltaje Gen6, lo que significa que no se pierde espacio en el interior del habitáculo.

BMW rompe la barrera del espacio: así es su nuevo depósito plano de hidrógeno para el iX5 / Jonas Rattel

Almacenamiento inteligente, mayor autonomía

El nuevo sistema de depósitos planos consta de siete depósitos de alta presión fabricados en compuesto reforzado con fibra de carbono, que están conectados entre sí en paralelo e integrados en un robusto bastidor metálico. Lo que hace especial a este diseño es que, en lugar de recipientes a presión individuales, hay varias cámaras conectadas para formar una unidad cerrada.

Esta unidad se controla mediante una válvula principal central. De este modo, el concepto de almacenamiento optimizado permite al BMW iX5 Hydrogen alcanzar una mayor autonomía. Este desarrollo por sí solo da lugar a varias solicitudes de patente presentadas por el Grupo BMW. El sistema es capaz de almacenar al menos siete kilogramos de hidrógeno en total y puede llenarse desde vacío en menos de cinco minutos. Como es habitual en los modelos de hidrógeno de BMW, el repostaje es seguro, limpio y rápido.

El nuevo sistema de depósitos planos consta de siete depósitos de alta presión / Jonas Rattel

Repostar más rápido, llegar más lejos

La tecnología BMW Hydrogen Flat Storage forma parte del sistema de propulsión. Se combina con el sistema de pila de combustible y una innovadora batería de alto voltaje para ofrecer el placer de conducir por el que BMW es famoso. En este sentido, el nuevo BMW iX5 Hydrogen también se beneficia del nuevo software de control de la transmisión y el chasis “Heart of Joy”, así como del BMW Dynamic Performance Control.

También está equipado con la tecnología de pila de combustible Gen3 de última generación, que es más eficiente y potente que cualquier generación anterior.

La tecnología BMW Hydrogen Flat Storage forma parte del sistema de propulsión / BMW

Producción flexible

Gracias a la arquitectura inteligente y altamente flexible del nuevo BMW X5, se pueden fabricar cinco variantes diferentes del sistema de propulsión del modelo para adaptarse a las necesidades de los clientes: desde sistemas eléctricos a batería e híbridos enchufables, pasando por sistemas de propulsión convencionales de alta eficiencia, hasta la tecnología de pila de combustible de hidrógeno.

Se optimizan las sinergias en la producción. Las especificaciones geométricas uniformes para los sistemas de almacenamiento de energía y los componentes de propulsión reducen la complejidad técnica y los costes de producción. Al mismo tiempo, la plataforma flexible aumenta la solidez de la fabricación, facilita la integración de nuevas tecnologías y maximiza la escalabilidad. Allana el camino para la introducción generalizada del BMW iX5 Hydrogen en la red de producción del Grupo BMW en 2028.

BMW rompe la barrera del espacio: así es su nuevo depósito plano de hidrógeno para el iX5 / BMW

Estrategia de hidrógeno de BMW

Un enfoque abierto a la tecnología y una cartera de productos diversificada siguen siendo factores clave de éxito para el Grupo BMW. Al integrar la tecnología de pilas de combustible en el nuevo BMW X5, la empresa está ampliando estratégicamente su gama de producción y poniendo las ventajas del hidrógeno a disposición de sus clientes.

El hidrógeno permite una conducción eléctrica con una gran autonomía y un repostaje rápido, diversifica las fuentes de energía y reduce la dependencia de una única infraestructura o cadena de materias primas.