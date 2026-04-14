Nissan lanzará en 2027 la tercera generación del Juke y reafirma su compromiso con Europa

Una nueva generación del Nissan Juke, 100% eléctrica y con una estética completamente renovada, llegará al mercado el próximo 2027. Será el siguiente paso en la estrategia de electrificación de la marca nipona en Europa, que ha aprovechado su evento Vision en la sede global de Nissan en Japón para presentar el modelo.

En un mercado en crecimiento y cada vez más competitivo, Nissan convierte uno de sus superventas en un coche eléctrico compacto y práctico. Seguirá siendo tan distinguible por la calle como lo es la actual generación, pero en vez de presentar unas formas redondas suaves, el equipo de diseño de Nissan ha optado por 'cincelar' la carrocería del Juke, dándole un aspecto geométrico muy futurista. No en vano está inspirado en el prototipo Hyper Punk presentado en 2023.

El nuevo Nissan Juke se ha presentado en el evento Vision de Nissan en Japón. / XP

"Juke siempre ha representado un diseño audaz y la voluntad de desafiar lo convencional. Con esta tercera generación, llevamos ese espíritu a la era eléctrica", afirmó Clíodhna Lyons, vicepresidenta regional de Producto, Marca y Estrategia de Marketing de Nissan AMIEO; durante la presentación. "Como nuestro primer Juke totalmente eléctrico, nos ayudará a llegar a nuevos clientes mientras ampliamos la oferta dentro de nuestra gama electrificada".

Crece la gama eléctrica de Nissan

Una gama electrificada en la que ya están presentes el nuevo Micra, el Leaf de tercera generación, el crossover Ariya y el vehículo comercial ligero Townstar. Además, se sumará un nuevo modelo eléctrico del segmento A en el futuro próximo. El Nissan Juke eléctrico se unirá al Leaf para ofrecer tecnología Vehicle-to-Grid, facilitando la integración de los vehículos eléctricos en el ecosistema energético en general y se posiciona como uno de los pilares clave de la ofensiva eléctrica de la marca.

El nuevo Nissan Juke eléctrico compartirá la plataforma CMF-EV del Nissan Leaf de nueva generación, por lo que hará lo correspondiente (o eso se puede esperar) con otros elementos mecánicos, sobre todo con las baterías. El Nissan Leaf equipa dos, de 52 kWh y 75 kWh, con tracción delantera y unas cifras de autonomía competitivas dentro de su segmento, aunque desde la marca no han confirmado prestaciones para el nuevo Juke.

Comparte plataforma con el Nissan leaf. / Nissan

No obstante, pese a la ampliación de la gama eléctrica, Nissan no dejará de ofrecer su tecnología híbrida e-POWER con modelos híbridos como el Qashqai e-POWER y el Juke HEV, seguirán siendo una parte importante de la gama. Porque sí, la versión híbrida del Juke seguirá comercializándose como parte de una estrategia para llegar a todo tipo de cliente y cubrir el máximo de las necesidades.

Europa, clave como mercado y como industria

"Europa es clave en la estrategia de electrificación de Nissan y seguimos firmemente comprometidos con un futuro totalmente eléctrico", afirmó Massimiliano Messina, presidente de Nissan AMIEO. "Con una gama de vehículos eléctricos en rápida expansión, estamos aportando mayor variedad e innovación a todos los segmentos, impulsados por nuestra sólida presencia en diseño, ingeniería y fabricación en la región. Juntos, esta nueva generación de vehículos acelerará nuestra transición hacia una movilidad de cero emisiones."

Europa será clave para este modelo y viceversa. / Nissan

Europa va a ser clave no solo como mercado, sino también como industria. El nuevo Nissan Juke totalmente eléctrico se fabricará en la planta de Sunderland de Nissan en el Reino Unido, donde también se fabrica el Leaf. Este compromiso está respaldado por las capacidades regionales más amplias de Nissan, incluyendo su red de diseño, ingeniería y desarrollo en Reino Unido, España y Alemania.

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Desde su lanzamiento original en 2010, el Nissan Juke ha vendido más de 1,5 millones de unidades en toda Europa, colocándose como una de las opciones más buscadas entre los compradores de SUV compactos, un segmento que no ha dejado de crecer. El nuevo Nissan Juke quiere mantener ese espíritu a la vez que entra en el mercado eléctrico, compitiendo con modelos como el Ford Puma eléctrico o el Kia EV3.