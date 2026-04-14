En un momento en el que la industria del automóvil parece centrarse únicamente en el tamaño de las pantallas, Mercedes-Benz ha decidido dar un golpe de autoridad técnica donde realmente importa, en la dinámica de conducción. El nuevo EQS no es solo una actualización de la berlina de lujo eléctrica que ya conocíamos; es el vehículo que marca el inicio de una era donde los componentes mecánicos tradicionales ceden su lugar a pulsos eléctricos ultraprecisos.

La gran noticia que esconde el EQS es la introducción de la tecnología steer-by-wire (dirección por cable). Mercedes-Benz se convierte en el primer fabricante alemán en llevar esta innovación a un coche de producción en serie, eliminando por completo la conexión mecánica física entre el mando del conductor y las ruedas delanteras.

Mercedes Benz EQS 450+: El inicio de una nueva era / Mercedes-Benz

¿Qué significa esto para quien se sienta al volante?. En primer lugar, un confort sin precedentes. Al no existir una barra de metal que conecte el eje con las manos del conductor, las vibraciones molestas provocadas por el asfalto en mal estado o las juntas de dilatación desaparecen por completo.

Sin embargo, los ingenieros de la marca han trabajado intensamente para que esa “desconexión” no signifique falta de información. El sistema calcula en tiempo real las fuerzas de retorno necesarias para que el tacto siga siendo preciso e intuitivo, manteniendo el ADN de guiado que siempre ha caracterizado a la marca.

Además, esta tecnología permite una flexibilidad asombrosa. La desmultiplicación de la dirección ya no es fija ni depende de engranajes, sino que el software la adapta según la situación. En maniobras de aparcamiento, el esfuerzo es mínimo y el ángulo de giro se optimiza para reducir las vueltas necesarias; en carretera abierta, el sistema se vuelve más directo y firme para garantizar una estabilidad lineal soberbia.

La gran noticia que esconde el EQS es la introducción de la tecnología steer-by-wire (dirección por cable). / Mercedes-Benz

Como es lógico en una marca donde la seguridad es un pilar innegociable, el sistema steer-by-wire cuenta con una arquitectura redundante. Esto significa que existen dos rutas de señal independientes; si una fallara, la otra garantiza el control total del vehículo en todo momento.

Pero la revolución tecnológica no se queda solo en la dirección. El EQS 450+ rompe una barrera psicológica fundamental para el coche eléctrico al homologar una autonomía de hasta 925 kilómetros en ciclo WLTP. Este incremento del 13% respecto a su predecesor es fruto de una nueva arquitectura eléctrica de 800 voltios y baterías con una química de celdas optimizada. Elimina de un plumazo la llamada “ansiedad por la batería”. Viajar de Vigo a Madrid sin parar ya no es ciencia ficción.

El habitáculo del EQS sigue siendo un santuario tecnológico presidido por la MBUX Hyperscreen / Mercedes-Benz

Para aquellos viajes de larga distancia, la velocidad de carga es ahora de hasta 350 kW. En la práctica, esto supone que en apenas 10 minutos se pueden recuperar 320 kilómetros de autonomía, lo que acerca la experiencia de uso a la de un vehículo de combustión tradicional. Además, el sistema de navegación con Inteligencia Eléctrica ahora planifica las rutas no solo por distancia, sino analizando el viento, la topografía y la temperatura para asegurar que lleguemos al destino con el máximo confort.

Ojo con el sistema de recuperación de energía en frenada, que alcanza cifras espectaculares, lo que mejora la eficiencia en uso real. En conducción diaria, muchas deceleraciones se realizan sin tocar el freno.

El habitáculo del EQS sigue siendo un santuario tecnológico presidido por la MBUX Hyperscreen, una superficie de cristal de más de 55 pulgadas que une tres pantallas. La novedad reside en el sistema operativo MB.OS, que convierte al coche en un compañero capaz de aprender del conductor. Gracias a la inteligencia artificial, el asistente virtual puede mantener diálogos complejos y anticiparse a las necesidades del usuario, como ajustar la temperatura de los asientos o proponer una ruta alternativa ante un atasco detectado por la nube.

Destaca también el nuevo control inteligente de los amortiguadores AIRMATIC. Mediante la tecnología Car-to-X, el EQS recibe información de otros vehículos que han pasado previamente por un bache o resalto, ajustando la suspensión milisegundos antes de llegar al obstáculo para “flotar” sobre él.

El EQS 450+ rompe una barrera psicológica fundamental para el coche eléctrico al homologar una autonomía de hasta 925 kilómetros en ciclo WLTPEDES BENZ EQS (2) / Mercedes-Benz

En definitiva, Mercedes-Benz no solo ha actualizado su buque insignia eléctrico; ha presentado un escaparate de lo que será el automóvil en la próxima década.

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Con el steer-by-wire, la marca de la estrella demuestra que la innovación mecánica y la digital ya son una misma cosa, plasmada en el nuevo EQS.