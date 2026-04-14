Madrid necesitaba un evento así. Un punto de encuentro real entre marcas, concesionarios y motoristas donde la moto no solo se expone, sino que se vive. Y eso es precisamente lo que ha conseguido MADRID X MOTO en su primera edición: convertir un recinto a las afueras en un pequeño universo de dos ruedas donde descubrir, probar y, sobre todo, conducir.

MADRID X MOTO: el salón que devuelve la moto al centro de la escena / Pere Nubiola

Celebrado del 10 al 12 de abril en La Torre-Ciudad del Conductor, en Parla, el salón ha reunido a más de 18.800 visitantes y cerca de 70 marcas, cifras que no solo avalan el estreno, sino que garantizan su continuidad en el calendario. Pero más allá de los números, lo verdaderamente relevante es la sensación: la de estar ante un formato distinto, más cercano al usuario y menos encorsetado que el de los salones tradicionales.

Aquí no se ven motos desde una tarima; aquí se prueban, se comparan y se compran. Porque MADRID X MOTO nace con un claro enfoque comercial, facilitando la conexión directa entre concesionarios y clientes. Una fórmula que, según los propios expositores, mejora las oportunidades de negocio y refuerza el vínculo con el usuario final.

MADRID X MOTO nace con un claro enfoque comercial, facilitando la conexión directa entre concesionarios y clientes / Pere Nubiola

El visitante, por su parte, responde. Y lo hace con ganas de implicarse. Las pruebas de producto han sido una de las actividades mejor valoradas, junto con la animación musical y el ambiente general del evento. Porque si algo ha tenido esta cita es ritmo: más de 40 actividades repartidas en un espacio de más de 20.000 metros cuadrados, donde la moto ha sido protagonista en todas sus formas.

Desde las últimas novedades de marcas como BMW, Honda, Yamaha o Kawasaki, hasta propuestas eléctricas o modelos emergentes, el salón ha ofrecido una visión transversal del mercado. Incluso ha habido espacio para primicias, como la BMW F450GS expuesta por primera vez en España o la Yamaha Ténéré World Wide. Un escaparate que no solo seduce al aficionado experimentado, sino también a quien está pensando en dar el salto a las dos ruedas.

Las pruebas de producto han sido una de las actividades mejor valoradas / Pere Nubiola

Pero MADRID X MOTO no se ha limitado a la exposición. La experiencia ha ido mucho más allá. Simuladores de conducción, exhibiciones de trial con pilotos como Marcel Justribó o Jordi Pascuet, espectáculos de stunt firmados por Narcís Roca y concentraciones de marcas icónicas como Harley-Davidson o Indian han aportado ese componente emocional que engancha. Aquí no vienes solo a mirar: vienes a sentir.

También ha habido un espacio claro para la concienciación. La seguridad vial ha estado presente con iniciativas como la de AFANE, centrada en el estado de los neumáticos, o los talleres de primeros auxilios impartidos por Forsan. Porque disfrutar de la moto también implica hacerlo con responsabilidad.

MADRID X MOTO no se ha limitado a la exposición / Pere Nubiola

En paralelo, la innovación ha tenido su rincón con la participación de universidades madrileñas en el programa MotoStudent. Prototipos, ideas y talento joven que anticipan hacia dónde se dirige el futuro del motociclismo. Un recordatorio de que la moto no solo es pasión, sino también ingeniería.

Y entre actividad y actividad, el ambiente. El village, con música en directo y oferta gastronómica, ha funcionado como punto de encuentro para compartir experiencias. Detalles como el aparcamiento gratuito con más de mil plazas para motos refuerzan esa idea de evento pensado por y para motoristas.

MADRID X MOTO ha demostrado que hay otra forma de entender los salones / Pere Nubiola

La organización lo tiene claro: esto no es flor de un día. “Hemos venido para quedarnos”, aseguran sus responsables, que ya trabajan en la próxima edición. Y visto lo visto, no suena a promesa vacía.

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MADRID X MOTO ha demostrado que hay otra forma de entender los salones. Más cercana, más dinámica, más real. Una forma que conecta con el motorista actual, que quiere algo más que mirar: quiere subirse, arrancar y conducir. Y en eso, este nuevo salón madrileño ha dado en el clavo.