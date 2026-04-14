La DGT intensifica los controles de velocidad con una nueva campaña especial esta semana

La Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha una nueva campaña especial de control de velocidad que estará activa hasta el 19 de abril. El objetivo es claro: reducir uno de los factores de riesgo más importantes en los accidentes de tráfico, especialmente en vías donde se concentran más siniestros.

Durante estos días, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, junto con policías locales, intensificarán la vigilancia tanto en carreteras interurbanas como en zonas urbanas. La campaña forma parte de la estrategia nacional y europea para reducir la siniestralidad en carretera.

Policía parando a un vehículo / Archivo

Más controles en los puntos de riesgo

La vigilancia se centrará especialmente en los tramos donde la velocidad está más relacionada con accidentes. Además, esta iniciativa no es exclusiva de España, ya que se desarrolla de forma coordinada con otros países europeos a través de asociaciones de seguridad vial.

El objetivo de estas acciones es reducir el número de víctimas mortales en carretera, en línea con los planes que buscan rebajar estas cifras a la mitad antes de que termine la década.

Control de radares de velocidad / AXEL ALVAREZ

El exceso de velocidad, un problema persistente

Los datos reflejan que la velocidad sigue siendo uno de los principales factores en los accidentes graves. Está presente en más del 20% de los siniestros mortales y, en 2024, se registraron 307 casos en los que fue determinante, lo que supone un aumento respecto al año anterior.

Conducir por encima del límite reduce el tiempo de reacción, aumenta la distancia de frenado y disminuye el campo de visión. Además, incrementa la gravedad de las lesiones en caso de accidente, especialmente en atropellos.

radar guardia civil / GUARDIA CIVIL

Un riesgo que muchos conductores asumen

Pese a las campañas, el exceso de velocidad sigue siendo habitual. En condiciones normales de circulación, más de la mitad de los conductores supera los límites en carreteras convencionales, y el porcentaje también es elevado en ciudad y autovías.

Los resultados de la última campaña lo confirman: miles de conductores fueron sancionados en apenas una semana, lo que evidencia la necesidad de mantener este tipo de controles de forma periódica.

Control de velocidad de la Guardia Civil / Josep Ribas

Tecnología y radares para frenar la siniestralidad

Además de la presencia policial, la DGT utiliza radares fijos, móviles y helicópteros para vigilar el cumplimiento de los límites. Estas herramientas, junto con otras medidas, han contribuido a reducir significativamente las víctimas mortales en las últimas décadas.

A esto se suman los avances tecnológicos en los propios vehículos. Desde 2024, los coches nuevos incorporan sistemas como el asistente inteligente de velocidad, que informa al conductor del límite en cada vía.

Noticias relacionadas

En definitiva, respetar los límites sigue siendo una de las formas más efectivas de evitar accidentes. La campaña busca recordar a los conductores que, más allá de las sanciones, la velocidad puede marcar la diferencia entre un susto y una tragedia.