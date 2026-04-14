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Los 15 nuevos radares de la DGT que es casi imposible que no te pillen

Hay varios momentos a lo largo del día que hay una mayor probabilidad de ser multado por un radar, normalmente en las franjas de mayor afluencia de tráfico

Los 15 nuevos radares de la DGT que es casi imposible que no te pille

Los 15 nuevos radares de la DGT que es casi imposible que no te pille / L.O.

Elena Castellano

Madrid
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La Dirección General de Tráfico (DGT) dejará a disposición de la Guardia Civil de Tráfico 15 radares dinámicos, anunciasdo el pasado 6 de abril en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

¿Cómo son los nuevos radares?

Los radares dinámicos, como cualquier dispositivo de este tipo, controlan la velocidad. En este caso, la Guardia Civil puede instalarlos en cajas para dejarlos de forma fija o tenerlos de forma móvil. Es decir, los agentes pueden decidir cada día dónde y cómo ubicarlos.  

Estas nuevas tecnologías son una de las preferidas de la DGT en los últimos años por su versatilidad, ya que estos radares son casi indetectables por los dispositivos ilegales que usan algunos conductores. También destacan por su fiabilidad y nitidez, son capaces de obtener imágenes incluso desde muy lejos y realizar tomas con el flash en lapsos menores a medio segundo.

Estos 15 nuevos dispositivos se suman a los 122 fijos o de tramo anunciados el pasado año. Este 2026 se seguirán incorporando progresivamente nuevos cinemómetros a la Red de Carreteras del Estado para reducir las tasas de mortalidad en la carretera. 

Radar en la carretera

Radar en la carretera / Getty Images

Franjas en las que es más fácil ser multado

Hay varios momentos a lo largo del día que hay una mayor probabilidad de ser multado por un radar, normalmente en las franjas de mayor afluencia de tráfico. La DGT incorpora la presencia de dispositivos móviles, sobre todo los viernes desde las 16:00 hasta las 22:00 horas, los sábados en horario mañanero desde las 9:00 hasta las 13:00 y los domingos en horario de tarde, desde las 16:00 hasta las 22:00. En resumen, es más fácil ser multado en las franjas donde se concentran más desplazamientos en las carreteras.  

El peligro también se incrementa en los periodos de mayor desplazamiento, como ocurre en Navidad o en Semana Santa, momentos en los que se refuerza la vigilancia en carretera.

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Por el contrario, es menos habitual toparse con radares móviles durante las noches de lunes a viernes, ya que el tráfico disminuye notablemente respecto a otros momentos de la semana.

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