¿Sabes cuántas marcas de coches chinas hay en España? Aquí te mostramos todas en 2026

Que uno de cada diez coches vendidos en España en 2025 ya fuera de origen chino explica bastante bien el cambio de escenario que se está viviendo en nuestro mercado. La cuota de estas firmas superó el 10% el año pasado y sigue creciendo en 2026, con más de 12.000 matriculaciones solo en febrero, una señal clara de que su avance ya no es anecdótico.

El BYD Seal U fue el segundo coche chino más vendido en España en 2025 / BYD

El volumen está muy concentrado en cinco nombres. MG se mantiene como la referencia más visible por gama y capilaridad comercial, mientras BYD ha ganado peso con rapidez gracias a su ofensiva en eléctrico e híbrido enchufable. Omoda se ha hecho un hueco con una propuesta muy enfocada al SUV compacto, Ebro se ha convertido en uno de los casos más llamativos por su relanzamiento con capital y tecnología de Chery y ensamblaje parcial en Barcelona, y Jaecoo ha reforzado la presencia del mismo grupo con un posicionamiento algo más aspiracional.

Pero por detrás de estas marcas que todos ya conocemos, hay mucho más de lo que parece. Leapmotor ya opera con el respaldo de la red Stellantis y combina el urbano T03 con los SUV C10 y B10. Xpeng, presente desde 2024, sigue ampliando red y volumen con una gama de eléctricos bien situada en la parte alta del mercado generalista, mientras Lynk & Co mantiene un perfil propio bien definido.

El Omoda 5 fue el tercer coche chino más vendido en España en 2025 / Omoda

También se están asentando marcas con menos ruido comercial, como BAIC, que trabaja en España con modelos propios a través de Invicta, y Arcfox, su filial eléctrica premium, que ha desembarcado con hub logístico en Ferrol y red compartida con BAIC. Bestune, dentro del grupo FAW, busca sitio con SUV y berlinas generalistas a buen precio; Livan, de origen Geely, juega la carta del SUV asequible con los X3 Pro y X6 Pro; y Skywell mantiene su presencia con el BE11 y una estructura de recambios ya disponible.

En un escalón parecido aparecen firmas de volumen más discreto. SWM, con raíces italianas y propiedad de Shineray, mantiene su presencia en España con el G01. Yudo y Yooudooo se mueve en el terreno de los urbanos y pequeños SUV eléctricos asequibles, Zhidou sigue ligada a los microcoches eléctricos para uso urbano y carsharing.

El Jaecoo 7 fue el quinto coche chino más vendido en España en 2025 / Jaecoo

La expansión china en España también se nota en la variedad de formatos. DR Automobiles, junto a Evo, Sportequipe, Tiger e ICH-X, se apoya en bases de producto de Chery y JAC ensambladas en Italia (aunque no son oficialmente chinas) y juega la carta del precio contenido con mucho equipamiento y una gama que se adapta a casi cualquier usuario. Aito, DFSK y Seres, por su parte, viven una transición hacia Aito en Europa y mantienen oferta de SUV y vehículos comerciales ligeros electrificados con una red consolidada de la mano de Invicta.

En el terreno profesional, Maxus ya tiene una posición reconocible en furgonetas y pick-up eléctricas, Foton se orienta a flotas y trabajo con pick-up y vehículos comerciales, y JAC conserva una presencia más residual en turismos, aunque especializada en camiones ligeros y comerciales eléctricas para logística.

La parte alta del mercado también está cubierta. Voyah opera en el territorio premium, Hongqi mantiene una presencia activa en el lujo eléctrico y Mhero aporta imagen con su todoterreno eléctrico de hiperlujo. Dongfeng, además de dar cobijo en España a Voyah y Mhero a través de Caetano Force, conserva actividad propia con turismos y SUV eléctricos y térmicos.

El Ebro S700 fue el sexto coche chino más vendido en España en 2025 / Ebro

Santana se parece en cierto modo a Ebro. No porque ambas sean marcas chinas, que no lo son en sentido estricto, sino porque las dos recuperan enseñas históricas españolas para relanzarlas con apoyo industrial y tecnológico chino y con ensamblaje en España. Ebro lo ha hecho desde Barcelona junto a Chery. Santana lo hace desde Linares con el Santana 400 y con acuerdos ligados a socios chinos como Zhengzhou Nissan, Anhui Coronet y BAIC. En ambos casos, la estrategia combina memoria de marca, producción local y plataforma internacional para ganar credibilidad en el mercado.

Incorporaciones inmediatas

Entre las incorporaciones más sólidas de 2026 ya aparece Changan y Deepal, que ha entrado en España con eléctricos y PHEV y una red ya operativa. Y junto a las marcas activas hay otras que se preparan para llegar o ampliar su presencia: Denza ya cuenta con primeras unidades en España y una red en construcción, Zeekr abrió pedidos en marzo de 2026 con entregas previstas en el segundo trimestre, Geely arrancará en ese mismo periodo con E5 y Starray vía Caetano, Lepas prevé la llegada del L8 antes de julio, Exlantix / Exeed apunta a la segunda mitad del año y GWM / Great Wall, con Haval, Ora y Wey, ha anunciado su relanzamiento europeo para mediados o finales de 2026, aunque todavía sin actividad real en España.

Noticias relacionadas

Esta fotografía deja un mercado mucho más diverso de lo que sugiere el foco en las cinco marcas de mayor volumen. Hay fabricantes generalistas, especialistas en vehículo profesional, firmas premium y proyectos de nicho, pero todavía falta ver qué cuáles se consolidan, cuáles logran sostener el ritmo comercial cuando pase el empuje inicial y cuál será el reparto real del mercado a medida que avancen las llegadas previstas para 2026. Lo que sí está claro es que este escenario complica, y mucho, la existencia de las marcas tradicionales europeas.