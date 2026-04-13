Tesla consigue la aprobación del primer país de Europa para su sistema de conducción (casi) autónomo

Países Bajos es el primer país de la Unión Europea en el que los conductores de Tesla van a poder disfrutar del nuevo sistema de conducción casi autónoma Full Self Driving (FSD). Siempre bajo supervisión humana, claro está.

Este sistema se define como 'conducción automatizada total' y, pese a requerir la supervisión de un humano, se acerca bastante a lo que se define como conducción autónoma: el coche puede moverse por ciudad, gestionar cruces o cambiar de carril por sí solo, siempre que el conductor esté atento y listo para intervenir.

Casi dos años de pruebas

Este sí de los Países Bajos llega después de que Tesla haya cumplido más de un año y medio de pruebas y trabajo conjunto a los reguladores europeos, el principial escollo a saltar. Los coches con sistema FSD de Tesla han completado 1,6 millones de kilómetros de pruebas en Europa (con España como uno de los países escenario de las mismas) y tests a más de 13.000 conductores europeos.

El sistema Full Self Driving supervisado de Tesla aprende acumulando experiencia y, de hecho, en el resto del mundo la flota de la marca estadounidense acumula ya millones de kilómetros de aprendizaje. Las mejoras del sistema llegan vía actualizaciones remotas, sin pasar por el taller, y el sistema sigue aprendiendo con el tiempo gracias a datos anonimizados. Todo funciona bajo una premisa muy de moda en la industria: el coche visto como producto tecnológico en constante evolución.

De los Países Bajos al resto de la UE

Por ahora, Países Bajos es el punto de partida, pero la compañía ya trabaja para extender la aprobación a otros mercados europeos. Como suele ocurrir, el avance será progresivo y dependerá de cada regulador nacional aunque, por norma general, el escenario en la UE muestra ciertas reticencias a dar los permisos para los sistemas de conducción autónoma 3 y 4.

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En paralelo, Tesla sigue reforzando su propuesta comercial, combinando este tipo de software avanzado con opciones de financiación competitivas en modelos como Model 3 y Model Y. Eso sí, se puede prever que el FSD será una opción de pago asociada a un sistema de suscripción, similar al de las plataformas de streaming.