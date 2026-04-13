Hyundai presenta dos nuevos modelos eléctricos en China y refuerza su posición en el país asiático

Hyundai ha dado un paso relevante en su estrategia internacional con el lanzamiento de su gama eléctrica Ioniq en China. Con este motivo, la compañía surcoreana ha presentado dos nuevos modelos que consolidan su presencia en uno de los mercados con mayor peso y presencia del vehículo eléctrico.

China se ha consolidado como el principal motor global del coche eléctrico, no solo en volumen, sino también en innovación y digitalización. En este entorno, fabricantes locales como BYD, NIO, Chery, Geely o Xpeng han marcado estándares altos, obligando a las marcas internacionales a replantear su enfoque si quieren seguir siendo competitivas, mientras que algunas han decidido incluso abandonar la carrera por la conquista del mercado chino.

Hyundai Venus y Earth concept

Así, como parte de una estrategia mayor, Hyundai ha presentado en China y de cara al próximo Salón de Pekín los concept Venus y Earth. El primero es un sedán, el segundo, un SUV; ambos dos eléctricos y ambos dos avances de la nueva visión de Hyundai para el mercado chino.

Hyundai Venus concept. / Hyundai

Estos dos nuevos Ioniq reflejan la nueva filosofía de Hyundai, así como de otras marcas, de desarrollar productos pensados específicamente para el consumidor local, en este caso, China. Este enfoque se traduce en vehículos con un fuerte componente tecnológico, interfaces digitales avanzadas y un diseño centrado en el confort interior, aspectos especialmente valorados por el usuario chino. La elección de los segmentos tampoco es casual: con un sedán y un SUV, Hyundai cubre dos de los segmentos con mayor cuota del mercado eléctrico en China.

Noticias relacionadas

Hyundai Earth concept / Hyundai

Con estos dos nuevos coches, Hyundai quiere recuperar terreno en un mercado donde los fabricantes locales le han ido quitando peso, pero ambos modelos podrían dar un salto global de funcionar bien en China, sobre todo en términos de tecnología y electrificación, dos características que no son solo apreciadas por los conductores chinos, sino también por los europeos, entre otros.