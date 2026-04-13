Si he vendido un coche por Wallapop, ¿tengo que declararlo en la renta?

Cada vez más personas venden o compran su coche a través de plataformas como Wallapop, Milanuncios... Pero ¿hay que declarar esta venta a Hacienda? La respuesta corta es: depende, aunque hay varios puntos clave que conviene tener claros para no acabar teniendo problemas con la Agencia Tributaria.

Desde 2024, las plataformas digitales están sujetas a la Directiva europea DAC7, una normativa que busca aumentar la transparencia fiscal. En la práctica, esto significa que deben comunicar a la Agencia Tributaria los datos de aquellos usuarios que realicen más de 30 ventas al año y superen los 2.000 euros de ingresos anuales.

Ahora bien, esto no significa que todas las ventas se comuniquen automáticamente. Si vendes un coche de forma puntual como particular, aunque sea por encima de 2.000 euros, todavía tendrías que cumplir el requisito de más de 30 ventas anuales para que la operación sea reportada a Hacienda por la plataforma de compraventa.

En cualquier caso, hay que tener en cuenta otra máxima bien clara: que Hacienda reciba o no esta información no te exime de tener que pagar impuestos. Porque aquí entran en juego las ganancias patrimoniales.

Cuándo debes declarar la venta del coche

Como vendedor, solo tendrás que declarar en tu IRPF la venta del coche si obtienes una ganancia patrimonial, es decir, si vendes el coche por más dinero del que te costó, algo que puede pasar en ciertos modelos que a día de hoy se están revalorizando mucho en el mercado de segunda mano.

Si esto no sucede y vendes el coche por menos de lo que a ti te costó, no tendrás que pagar impuestos por la venta, pero sí tendrás que incluir la operación en tu declaración de la renta como Ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de transmisiones de bienes. De haber ganado dinero con la venta, también será en ese apartado donde deberás indicarlo.

En ambos casos, deberás indicar el modelo del coche y la fecha en la que lo compraste, además de obviamente el precio que pagaste por él. Después, tendrás que añadir cuándo lo vendiste y por cuánto dinero. En el caso de haber conseguido una ganancia, el propio sistema del IRPF calculará y aplicará lo debido.

¿Qué pasa con Hacienda y el precio de venta?

Aunque se trate de una operación entre particulares, conviene ser riguroso con el precio declarado, ya que la Agencia Tributaria puede comprobar si el importe de la venta se ajusta al valor real del coche, utilizando referencias como tablas oficiales o precios medios de mercado.

Declarar un precio artificialmente bajo puede acabar en una regularización. Para evitar problemas posteriores, es recomendable guardar el contrato de compraventa, los justificantes de pago y los anuncios o las referencias al precio.

¿Quién paga el Impuesto de Transmisiones?

Aquí viene otro punto importante en el proceso de compraventa de un coche usado. El impuesto principal de la operación no lo paga el vendedor, sino el comprador y es el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP). Este impuesto es independiente del IRPF del vendedor.

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Normalmente se calcula sobre el valor real del vehículo, según las tablas de Hacienda, y en cada comunidad autónoma está regulado de una manera, por lo que habrá que liquidar su pago según el domicilio de residencia del comprador.