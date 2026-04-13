Avistan un Fórmula 1 recorriendo las vías del metro de Madrid

Hemos visto cosas raras en el mundo del motor y del motorsport, pero lo que pasó el pasado jueves 9 de abril puede estar bien arriba en la lista. Y es que los viajeros pudieron ver un monoplaza de Fórmula 1 en las vías del metro de Madrid. Aunque es alucinante, el motivo parece bastante claro.

Todos sabemos que la Fórmula 1 regresa a Madrid del 11 al 13 de septiembre de este año, con el GP de España. Hay mucha expectación y ganas, ya que desde hace 45 años (1981 en el Circuito del Jarama), no compite la máxima categoría del automovilismo en la capital española. El escenario será un Madring aún en construcción, pero sus obras avanzan a buen ritmo.

El circuito de Madring / Madring

Un Fórmula 1 por el metro de Madrid

Los viajeros que iban a coger el metro de Madrid el jueves pasado amanecieron con una imagen increíble, que nadie se esperaba: un monoplaza de Fórmula 1 de Red Bull por las vías del metro de Madrid. Fue en la estación de la línea 7, Metropolitano, y esto también tiene sentido. Esta parada es la más cercada a la del estadio del Atlético del Madrid, que entre sus patrocinadores se encuentra Red Bull.

Además, el Riyadh Air Metropolitano, estadio del Atlético de Madrid, será protagonista en el GP de España de Fórmula 1 en Madrid, porque servirá de apoyo en el fin de semana de carreras y albergará centros de entretenimiento, activación y experiencias para los aficionados, entre las que estará el concierto principal del evento.

Parece ser que la razón por la que Red Bull ha puesto un monoplaza de Fórmula 1 por el metro de Madrid es porque están preparando un anuncio con motivo del GP de España en Madrid, pero nada está al 100% seguro. Lo que parece cierto es que será algo increíble e impactante, ya que es la primera vez que un Fórmula 1 está sobre railes en el metro de Madrid.