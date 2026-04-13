El BYD Seal 2026 mejora su funcionalidad para el día a día

El BYD Seal se pone al día con una actualización que introduce mejoras que refuerzan su uso cotidiano, gracias a un mayor confort, una elevada funcionalidad y más tecnología. Con estos argumentos, la berlina eléctrica trata de seguir siendo un referente, tras vender desde 2023 más de 3.500 unidades en España.

Uno de los principales avances de esta actualización es la capacidad de carga. El maletero pasa de ofrecer 400 a 485 litros, un incremento que mejora su versatilidad para viajes o uso familiar. A ello se suma el crecimiento del compartimento delantero (frunk), que aumenta de 53 a 72 litros. Además, se ha optimizado el acceso a este último, al eliminar su tapa, una solución sencilla que facilita su utilización y que demuestra que la marca ha escuchado a los usuarios. Son cambios que no se ven a primera vista, pero que tienen impacto directo en la experiencia diaria.

Nuevo BYD Seal 2026 / BYD

En el exterior, los ajustes también son sutiles. El portón trasero incorpora ahora el logotipo de la marca, mientras que la gama de colores se actualiza con la desaparición del tono Ice Blue y la llegada de nuevas opciones como Lavender Grey y Ruby Red. También se introduce el color Obsidian Black en sustitución del anterior Space Black. Los acabados Design y Excellence reciben además nuevas llantas de aleación de 19 pulgadas.

En el habitáculo se ha eliminado la función de rotación de la pantalla central y desaparecen algunos elementos visuales, como el logotipo NFC del reposabrazos o el de la marca en los reposacabezas delanteros. El resultado es un interior más limpio y fácil de usar, y con menos distracciones.

El equipamiento tecnológico crece en esta nueva versión. Destaca la incorporación de una llave Bluetooth, que permite un acceso más cómodo y digital al vehículo. En el apartado de seguridad aparece un nuevo sistema de detección de fatiga del conductor, pensado especialmente para trayectos largos. No son cambios espectaculares, pero sí coherentes con la evolución del mercado y con lo que el cliente espera hoy en términos de conectividad y asistencia.

Interior del nuevo BYD Seal 2026 / BYD

La gama mecánica se mantiene sin cambios, lo que permite conservar una oferta bien estructurada. El BYD Seal sigue ofreciendo tres versiones adaptadas a diferentes necesidades. La variante Comfort representa el acceso a la gama. Cuenta con tracción trasera, un motor de 228 CV y una batería de 61,4 kWh, con una autonomía de hasta 460 kilómetros en ciclo combinado.

Un escalón por encima se sitúa la versión Design, también con tracción trasera, pero con una potencia de 313 CV y una batería de 82,5 kWh. En este caso, la autonomía alcanza los 570 kilómetros.

En la parte alta de la gama aparece el BYD Seal Excellence AWD, que incorpora dos motores, uno en cada eje, para ofrecer tracción total y una potencia conjunta de 530 CV. Esta versión es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 3,8 segundos y declara una autonomía de hasta 520 kilómetros. Además, incluye amortiguadores adaptativos que ajustan su respuesta según el estado de la carretera y el sistema iTAC, que adapta la distribución del par en tiempo real para mejorar estabilidad, maniobrabilidad y control.

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Frunk delantero del nuevo BYD Seal 2026 / BYD

Como no podía ser de otro modo, el precio sigue siendo uno de los puntos fuertes de este coche eléctrico, con una tarifa de acceso que arranca en 34.455 euros para el acabado Comfort con campañas y financiación. La versión Design parte de 37.115 euros, mientras que la variante Excellence AWD se sitúa en 41.060 euros bajo las mismas condiciones.