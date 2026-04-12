Porsche Heritage Moments: Cinco variantes históricas del 935

La homologación del Porsche 935 en 1976 marcó el momento en que una idea se convirtió en una auténtica máquina de carreras. En 2026, el fabricante de automóviles deportivos celebra los “75 Años de Porsche Motorsport”, reflexionando sobre un vehículo que dominó la competición nacional e internacional a partir de 1976.

Cincuenta años después de la homologación del Porsche 935, el fabricante de automóviles deportivos conmemora este aniversario con una serie de cinco episodios titulada “Porsche Heritage Moments”, disponible en su canal de YouTube.

Timo Bernhard, ganador de Le Mans y campeón del WEC, ejerce como anfitrión y presentador en todos los capítulos e invita al que fuera ingeniero de competición de la marca, Norbert Singer, a compartir sus vivencias personales.

Por primera vez, Porsche reúne las cinco unidades que marcan la evolución del 935: el modelo original homologado de 1976, el 935/77 perfeccionado con tecnología biturbo, el radical 935/78 “Moby Dick”, el compacto 935 “Baby” y un prototipo de desarrollo interno que se utilizó en un intento de récord en ciclismo.

Porsche 935 de 1976: el que marcó el inicio

Pocos coches de carreras representan la constancia y el esfuerzo incansable por superar los límites como el Porsche 935. Desarrollado a partir del Porsche 911 para competir en la categoría Grupo 5, recién introducida en aquel momento, tomó forma precisamente allí donde el reglamento dejaba margen para la interpretación. Sus rasgos distintivos fueron unos pasos de rueda ensanchados y unas soluciones de ingeniería que suscitaron debate.

En el primer episodio de “Porsche Heritage Moments”, Singer recuerda la exigente inspección técnica de la FIA, durante la cual hubo que justificar cada elemento individual de la carrocería, así como un puesto de conducción diseñado para un ajuste rápido. También comenta con el presentador la importancia de la comunicación entre el piloto y el equipo en una época sin contacto por radio con boxes.

Porsche Heritage Moments: Cinco variantes históricas del 935 / Porsche

Porsche 935/77: evolución con la tecnología biturbo

En el segundo episodio, el dúo reflexiona sobre el año 1977, Le Mans, la resistencia, la aerodinámica, la velocidad y el tiempo. Singer describe la nueva carrocería, el espejo reubicado en la aleta delantera y la visibilidad limitada resultante. Desde su perspectiva como ingeniero de carreras y experto en aerodinámica, explica dónde se suavizaron los bordes para mejorar el apoyo.

Sin embargo, el cambio más significativo del modelo de 1977 respecto a su predecesor fue el motor biturbo. “Queríamos eliminar los inconvenientes del gran turbocompresor único. Dos turbos más pequeños responden con mayor rapidez, lo que se traduce en menos retraso y una entrega de potencia más dosificable. Para los pilotos, esto supuso un gran avance en términos de manejabilidad”, afirma.

Porsche Heritage Moments: Cinco variantes históricas del 935 / Porsche

Porsche 935 “Baby”: diseño especial y construcción ligera

El tercer episodio de “Porsche Heritage Moments” gira en torno al valor de simplificar. Con el 935 “Baby”, Porsche dio un paso hacia las carreras cortas de velocidad. En este episodio, Singer describe un coche que partió del 935 y se redujo a lo esencial: “Se eliminó todo lo que no fuera absolutamente necesario. Examinamos cada pieza y nos preguntamos cuál era su finalidad”.

Esto supuso prescindir del ajuste del asiento e incluso perforar la llave de contacto. Los bajos se sustituyeron por un bastidor de aluminio, el acero desapareció y se replanteó la rigidez. El resultado fue un chasis con un peso por debajo del límite mínimo.

Porsche Heritage Moments: Cinco variantes históricas del 935 / Porsche

Porsche 935/78 “Moby Dick”: un modelo extremo

Cuando Singer reconoció el potencial del Grupo 5 en el otoño de 1977, no creó otra variante del 911. Diseñó un coche al límite de la normativa. Las reglas permitían modificaciones importantes y él reinventó el 935 con un objetivo claro: destacar en Le Mans con una aerodinámica que se alejara deliberadamente de la silueta habitual.

El 935/78, apodado posteriormente “Moby Dick”, hizo su debut en 1978. Aquel año, en la prueba de resistencia de las 6 Horas de Silverstone, ya desde los entrenamientos se mostró muy superior con tiempos por vuelta que aventajaban en dos segundos al resto de participantes para, finalmente, acabar ganando la carrera con una ventaja abrumadora.

Porsche Heritage Moments: Cinco variantes históricas del 935 / Porsche

Porsche 935/77 de pruebas: el origen

En el quinto y último episodio, Bernhard y Singer cierran el círculo con un coche que no se concibió para alcanzar la gloria en los campeonatos, pero sí desempeñó un papel fundamental. Se trata del primer prototipo 935/77. Aquella unidad solo disputó una carrera en Norisring, ya que en realidad su verdadero propósito era ser un banco de pruebas e incluso participó en un proyecto extraordinario: un intento de récord de velocidad con el ciclista Jean-Claude Rude. El 935 iba por delante para desviar el aire en un intento de alcanzar velocidades superiores a 240 km/h.

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Por último, el ingeniero repasa todas las evoluciones del 935. Lo que sigue siendo cierto hoy, en el año del 75º aniversario de Porsche en competición, ya lo era entonces: un coche de carreras debe ser rápido, pero también fiable, intuitivo y robusto. Solo cuando demuestra ser capaz de ganar se entrega a los clientes. Y así fue como salió a sumar puntos en circuitos de todo el mundo.