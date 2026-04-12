Lo mejor del nuevo Toyota RAV4 está en el interior: así cambia respecto a la generación anterior

El nuevo Toyota RAV4 cambia en todos los sentidos: por fuera, mecánicamente y, sobre todo, por dentro. La sexta generación del SUV japonés introduce una transformación profunda en el habitáculo, donde el mayor salto no es tanto físico como digital. Un interior más conectado, configurable y tecnológico, apoyado en una nueva arquitectura de software que marca un antes y un después en la gama.

Por fuera, el nuevo RAV4 evoluciona su diseño sin romper con su identidad, apostando por una imagen más robusta y moderna. Destaca el nuevo frontal con diseño tridimensional tipo hammerhead, acompañado de ópticas LED más estilizadas y una presencia más marcada gracias a superficies más musculosas y una mayor sensación de anchura. La zaga también se actualiza con una nueva firma luminosa y un logotipo más integrado, mientras que la gama de colores y opciones bitono refuerzan su carácter tanto aventurero como urbano. Pierde maletero hasta la bandeja, pero lo gana en total.

Nuevo Toyota RAV4 / Toyota

Por dentro, el principal cambio es la plataforma Arene, una arquitectura de desarrollo que convierte al coche en un sistema mucho más avanzado a nivel digital. Gracias a ella, el nuevo ecosistema multimedia es hasta cuatro veces más rápido que el anterior y ofrece una experiencia mucho más fluida. Este cambio se traduce en un sistema ToyotaConnect completamente renovado, con una nueva pantalla de inicio que integra toda la información relevante en un único entorno. Además, permite perfiles de usuario personalizados, accesos rápidos configurables y una gestión más intuitiva de las funciones del vehículo.

Más pantallas, mejor integradas

El salto tecnológico se percibe también en el hardware. El nuevo RAV4 incorpora una pantalla central de 12,9 pulgadas con mejor respuesta táctil y mayor calidad visual, además de un cuadro de instrumentos digital de 12,3 pulgadas totalmente configurable.

Nuevo Toyota RAV4 / Toyota

Este cuadro no solo muestra información básica, sino que integra navegación, asistentes a la conducción y datos de eficiencia en diferentes vistas personalizables. A ello se suma un nuevo Head-Up Display, ahora más del doble de grande que antes, que proyecta la información a mayor distancia para mejorar la visibilidad y reducir distracciones.

Todas estas novedades también mejoran y se integran entre sí para mejorar la interaccion del conductor con el nuevo Toyota RAV4. El nuevo asistente de voz es capaz de comprender lenguaje natural con mayor precisión gracias a nuevos micrófonos situados sobre los asientos delanteros, lo que permite controlar funciones como la navegación o el climatizador sin apartar la vista de la carretera.

Nuevo Toyota RAV4 / Toyota

A esto se suma una mayor integración con servicios digitales, incluyendo navegación en la nube, puntos de interés de Google o información en tiempo real proporcionada por TomTom. Otra de las novedades destacadas es la nueva Smart Digital Key+, que permite acceder y arrancar el vehículo utilizando el smartphone o un smartwatch, incluso sin necesidad de abrir una app. Además, puede compartirse con varios usuarios y sigue funcionando incluso si el teléfono se queda sin batería gracias a la tecnología NFC.

Un habitáculo más funcional y conectado

El rediseño del interior también pone el foco en la practicidad. La nueva consola central está optimizada para el uso de dispositivos, con hasta cinco puertos USB y dos cargadores inalámbricos en las versiones superiores. Esto permite cargar varios dispositivos a la vez, incluyendo portátiles o tablets, convirtiendo el coche en un auténtico espacio digital móvil.

Nuevo Toyota RAV4 / Toyota

Es aquí donde toca hablar, de nuevo, sobre el nuevo Shift-by-wire, que en el plano físico se traduce en la desaparición de la palanca de cambios convencional. En su lugar, el nuevo RAV4 incorpora un selector electrónico compacto que simplifica la consola central y refuerza la sensación de modernidad. Este sistema no cambia la transmisión en sí, pero sí la forma en la que el conductor interactúa con ella, con un funcionamiento más suave, rápido y preciso.

Igualmente, a nivel de diseño, el nuevo RAV4 apuesta por un salpicadero horizontal más limpio, que mejora la sensación de espacio y visibilidad gracias a una reducción de altura de unos 40 mm. El volante también es nuevo, con una disposición de botones más intuitiva y una mayor superficie calefactable.

Nuevo Toyota RAV4 / Toyota

Los materiales y acabados también evolucionan, con nuevos asientos de diseño más cuidado, tapicerías mejor trabajadas y una iluminación ambiental que refuerza la sensación de calidad. En general, el interior está bien acabado, aunque más presencia de plásticos duros que en otras generaciones y modelos de la marca. Aunque las dimensiones interiores no cambian de forma radical, la reorganización del espacio y la digitalización del habitáculo hacen que el nuevo RAV4 se perciba como un coche más moderno y avanzado.

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Nuevo Toyota RAV4 / Toyota

En resumen, el cambio de la esta nueva generación del Toyota RAV4 da lugar a un SUV mucho más moderno, práctico, con soluciones que permiten explitar al máximo el coche en el día a día. La conectividad y la experiencia digital mejoran para poner al RAV4 al nivel de sus competidores de segmento.