El Boulder Concept es el todoterreno con el que Hyundai pretende conquistar EEUU

El Hyundai Boulder Concept no es simplemente un ejercicio de diseño, ya que pese a ser un prototipo llamativo pensado para captar miradas, también adelanta cómo será la nueva familia de vehículos con chasis independiente, una arquitectura que servirá de base para una pick-up mediana que la compañía prevé lanzar en EEUU antes de que termine la década.

Hyundai Boulder / Hyundai

Este tipo de estructura no es casual, ya que se trata de una configuración muy valorada en mercados como el estadounidense, donde los vehículos pensados para el trabajo, el remolque o el uso intenso fuera del asfalto siguen teniendo mucha demanda. De hecho, esta familia de vehículos será diseñada, desarrollada y fabricada en Estados Unidos.

Desde el primer vistazo, el Hyundai Boulder Concept transmite solidez y funcionalidad, con una silueta de dos volúmenes, con una carrocería elevada y proporciones contundentes. Está pensado para afrontar un uso exigente y para ofrecer una base sólida sobre la que construir futuras versiones orientadas al ocio o el trabajo.

El diseño se apoya en la filosofía denominada ‘Art of Steel’, que busca trasladar la resistencia y la flexibilidad del acero a la estética del vehículo. En la práctica, esto se traduce en superficies limpias, volúmenes muy marcados y una imagen que combina robustez con una cierta sensación de modernidad. No es un todoterreno clásico al uso, pero tampoco pretende serlo. Se mueve en un terreno intermedio, donde la funcionalidad es la prioridad.

Interior del Hyundai Boulder / Hyundai

Uno de los aspectos más llamativos es su generosa altura libre al suelo, acompañada de neumáticos todoterreno de 37 pulgadas, un tamaño que deja claro el enfoque del modelo. También incorpora una rueda de repuesto de tamaño completo situada en el portón trasero, una solución clásica y muy habitual en vehículos pensados para un uso más allá del asfalto.

A esto se suman detalles prácticos que refuerzan su carácter funcional, como un portón trasero de doble bisagra que puede abrirse hacia ambos lados, o una ventanilla trasera abatible que permite transportar objetos de gran longitud sin complicaciones.

La base técnica de este concept se ha concebido para ofrecer resistencia, durabilidad y versatilidad, cualidades imprescindibles en un vehículo destinado a soportar condiciones exigentes. La estructura tipo escalera, característica de los modelos con carrocería sobre bastidor, es uno de los elementos que definen ese planteamiento.

La marca también ha trabajado en la funcionalidad diaria, con soluciones como un portaequipajes robusto con una malla de acero integrada entre las barras del techo, lo que permite transportar carga adicional de forma segura. Además, algunos elementos exteriores, como los ganchos de remolque o las manillas de las puertas, utilizan materiales reflectantes que facilitan la localización del vehículo cuando cae la noche.

El habitáculo sigue la misma lógica que el exterior. Aquí no se busca un ambiente lujoso ni sofisticado, sino un espacio resistente y práctico, preparado para soportar el uso intensivo propio de las actividades al aire libre. Los puntos de contacto, como barras de sujeción o zonas de uso frecuente, utilizan materiales duraderos que resisten el desgaste. Los mandos principales se mantienen en formato físico, con botones y selectores de fácil manejo, una decisión que cobra sentido cuando se conduce en superficies irregulares, donde la precisión y la rapidez son esenciales. Además, cuenta con mesas plegables integradas, pensadas para situaciones tan distintas como comer durante una ruta o trabajar en plena naturaleza.

Hyundai Boulder / DREW PHILLIPS

En el apartado tecnológico, el modelo cuenta con un sistema de guía todoterreno en tiempo real basado en software, que actúa como un asistente para el conductor cuando se circula por terrenos complicados. No sustituye la experiencia, pero sí aporta información útil para afrontar obstáculos con mayor seguridad.

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En palabras de José Muñoz, presidente y CEO de Hyundai Motor Company: “los vehículos con chasis independiente son el pilar del trabajo y la aventura en Estados Unidos, y nuestra intención es competir en el segmento de pick-ups medianas con toda nuestra fuerza”. Ese mensaje resume bien la intención de la compañía. No se trata solo de lanzar un nuevo modelo, sino de entrar en un territorio donde hasta ahora no tenía presencia.