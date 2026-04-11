XCharge inaugura en Silla su primera planta europea para ensamblar cargadores ultrarrápidos

XCharge ha inaugurado en Silla su primera planta europea dedicada al ensamblaje de cargadores eléctricos y sistemas de almacenamiento energético, una instalación que refuerza su presencia industrial en el continente y sitúa a España dentro de la red de producción de la compañía. La fábrica cuenta con cerca de 3.000 metros cuadrados y forma parte de una estructura conectada con centros técnicos en Madrid y laboratorios en Hamburgo, lo que permite coordinar desarrollo, pruebas y fabricación dentro de un mismo ecosistema.

Corte de la cinta inaugural en la planta de Silla / Xcharge

La previsión es que la planta alcance su plena capacidad operativa en 2027, un horizonte que marca el ritmo de crecimiento esperado en un mercado donde la infraestructura de recarga empieza a ser tan determinante como el propio vehículo. Esto se traduce en una mayor disponibilidad de equipos y en tiempos de entrega más cortos, algo que para operadores y gestores de redes supone una ventaja directa en un sector que sigue acelerando su expansión.

La elección de Silla responde a una combinación de factores estructurales que encajan con la estrategia de la compañía, empezando por el peso creciente de las energías renovables en el sistema eléctrico español. Para una empresa centrada en soluciones de recarga, disponer de un entorno energético cada vez más limpio tiene impacto en los costes operativos y en la sostenibilidad de la actividad.

A esa base energética se suma la posición logística de Valencia, con uno de los principales puertos del Mediterráneo y una red de transporte que facilita tanto la distribución nacional como la exportación a otros mercados europeos. En la práctica, esto permite optimizar la cadena de suministro y reducir los tiempos de entrega, dos variables críticas cuando la demanda de infraestructura de recarga aumenta con rapidez.

Mesa redonda en el evento inaugural / Xcharge

El factor humano también pesa en la decisión, porque la región cuenta con una base industrial consolidada y con profesionales vinculados a la automoción y la energía. Ese conocimiento previo facilita la transferencia tecnológica y acelera la puesta en marcha de nuevas líneas de producción, y además convierte la planta en algo más que un centro de ensamblaje, ya que también funcionará como espacio de almacenamiento y testeo de los equipos antes de su despliegue.

El crecimiento del mercado eléctrico en España refuerza este contexto, ya que en 2025 se superaron las 100.000 unidades vendidas, una cifra que obliga a ampliar la red de recarga y a mejorar su capacidad. En el día a día se nota porque reduce los tiempos de espera en estaciones concurridas y permite sostener el aumento de vehículos eléctricos sin generar cuellos de botella.

GridLink y C7

La actividad inicial de la planta se centrará en dos soluciones diseñadas para escenarios distintos dentro de la recarga rápida, cada una pensada para resolver necesidades concretas de infraestructura. El sistema GridLink está orientado a ubicaciones donde la red eléctrica tiene limitaciones, ya que integra una batería propia de 215 kWh, ampliable hasta 430 kWh, y puede ofrecer potencias cercanas a 200 kW utilizando una entrada de red significativamente menor. Este enfoque reduce la necesidad de reforzar la infraestructura eléctrica existente y facilita la instalación en centros comerciales, estaciones de servicio o zonas de tránsito. Además, el sistema permite integrar energía solar y mantener el funcionamiento incluso ante interrupciones del suministro, lo que aporta continuidad operativa y mejora la rentabilidad de la inversión.

Xcharge Gridlink / Xcharge

El segundo equipo que saldrá de la línea de ensamblaje será el C7, pensado para entornos donde la demanda de carga es constante y elevada, como áreas urbanas o corredores de autopistas. Su potencia puede alcanzar 400 kW y permite atender a dos vehículos al mismo tiempo, gestionando la distribución energética según las necesidades de cada usuario. A esto se suma un diseño compacto y la incorporación de pantallas digitales que facilitan la interacción con el conductor y abren la puerta a usos informativos o comerciales. En estaciones con mucho tráfico, esa combinación de potencia y eficiencia resulta clave para mantener la operatividad sin saturar la instalación.

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El crecimiento de la compañía explica en parte este despliegue industrial, porque desde su fundación en 2015 ha pasado de ser una start-up tecnológica a consolidar una red internacional con presencia en Europa, Norteamérica y Asia. La empresa ha instalado más de 9.000 cargadores en todo el mundo y supera los 800 equipos en España, cifras que reflejan el peso creciente del mercado nacional dentro de su estrategia.