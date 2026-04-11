Renault Group abre un nuevo capítulo en su viaje eléctrico al agrupar todas sus actividades de carga y servicios relacionados bajo un único nombre. Con ‘Plug Inn’, el grupo unifica, clarifica y fortalece su ecosistema de carga para apoyar el despliegue a gran escala de la movilidad eléctrica en toda Europa.

El cambio de nombre entrará en vigor a partir de abril para las estaciones de carga rápida en Francia y, a finales de año, para el resto de los servicios.

Las actividades de carga, anteriormente operadas bajo Mobilize Beyond Automotive, están ahora plenamente integradas en las operaciones comerciales de Renault Group para mejorar la coherencia estratégica, la eficiencia operativa y la claridad para los clientes.

Renault Group lanza ‘Plug Inn’: una marca única para todo su ecosistema de carga / Renault

Así es ‘Plug Inn’

Según explica Renault, Plug Inn es un nombre que cualquiera puede hacer suyo; una marca fuerte y memorable que es fácil de entender internacionalmente. "PLUG" está directamente vinculado a la carga eléctrica, mientras que "INN" transmite un imaginario de hospitalidad, confort y servicio inspirado en la industria hotelera. Existen diferentes opciones dentro de Plug Inn:

Plug Inn fast charge: la red de carga ultrarrápida .

la . Plug Inn powerbox: la solución de carga bidireccional combinada con el servicio de carga inteligente V2G*.

la solución de combinada con el servicio de carga inteligente V2G*. Plug Inn charge pass: la solución de pago único que da acceso a la carga en cualquier lugar de Europa.

Primeros pasos: red de carga rápida

La red antes conocida como ‘Mobilize fast charge’ se convierte en ‘Plug Inn fast charge’ a partir de abril, con una ambición que permanece intacta: ofrecer la mejor experiencia de carga rápida en Francia.

Lanzada en 2023, esta red representa una infraestructura estratégica basada en estaciones de carga de ultra alta potencia de hasta 320 kW, lo que permite a los vehículos compatibles recuperar hasta 400 km de autonomía en unos 15 minutos.

La red también ha sido reconocida recientemente en el ranking de Chargemap por su fiabilidad, la calidad de su experiencia de usuario y la coherencia de su cobertura territorial**. Una señal potente, respaldada por cientos de miles de opiniones de usuarios, que confirma la relevancia de los esfuerzos realizados en los últimos meses.

Renault Group lanza ‘Plug Inn’: una marca única para todo su ecosistema de carga / Renault

Se ha fijado un objetivo de 93 estaciones para finales de 2026 para reforzar de forma sostenible la cobertura de la red. Las estaciones ‘Plug Inn fast charge’ se ubican principalmente en concesionarios Renault, cerca de los grandes ejes viales, garantizando accesibilidad, un fuerte arraigo local y visibilidad. Están abiertas a todas las marcas de vehículos eléctricos.

Han sido diseñadas para ofrecer la experiencia de carga más sencilla, cómoda y fiable posible, tanto para el uso diario como para viajes de larga distancia:

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