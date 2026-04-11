Genesis presenta la decoración de su Hypercar en su debut en la resistencia

La temporada 2026 del Mundial de Resistencia está a la vuelta de la esquina después de que se retrasaran el prólogo y la primera ronda en Catar, debido al conflicto de Oriente Medio. El WEC empezará el martes 14 de abril con la sesión oficial de test de pretemporada en el circuito de Imola (Italia), y la primera prueba será del 17 al 19 de abril en el mismo trazado con las 6 horas de Imola. Esta prueba marcará el inicio de la andadura de Genesis Magma Racing en la resistencia, y ya presentaron el diseño del coche, “resultado de un intenso programa de diseño, construcción y desarrollo”.

El Hypercar de Genesis GMR-001 / Genesis

La “elegancia atlética” del GMR-001

Los diseños de los dos Hypercar de la firma coreana son fruto de la colaboración entre el centro de diseño de Genesis y el constructor de chasis, ORECA, común en varios prototipos del WEC. Lo más destacable del GMR-001 son sus faros de dos líneas, similares a los de los coches de calle Genesis, que también comparte con ellos el logotipo del ala de la firma coreana en el centro del morro.

En el diseño de los Hypercar GMR-001 que saldrán a pista en el inicio del Mundial de Resistencia, también se podrá ver la bandera coreana, ya que Genesis será el primer fabricante coreano en participar en la categoría, y se incluirá la escritura tradicional ‘hangul’.

Parte trasera del Hypercar de Genesis GMR-001 / Genesis

En septiembre de 2024, Genesis anunció que entraba en el WEC. Su motor, el primer Genesis G8MR 3.2l Turbo V8, basado en el motor de cuatro cilindros en línea de Hyundai del Campeonato Mundial de Rallyes, se puso en marcha en febrero de 2025. Mientras que la unidad de potencia de la firma coreana se estaba desarrollando, los primeros chasis del GMR-001 Hypercar fueron construidos según la normativa técnica LMDh (Le Mans Daytona h) por ORECA. El chasis y el motor se unieron por primera vez en agosto de 2025, y las pruebas comenzaron ese mismo mes.

Lateral del Hypercar de Genesis GMR-001 / Genesis

“El trabajo de diseño comenzó durante la primera prueba en el circuito de Paul Ricard en agosto, donde teníamos un coche de fibra de carbono completamente desnudo. Al aplicar nuestro principio de filosofía de diseño ‘Elegancia Atlética’ a la decoración, nos centramos en respetar las formas del Hypercar GMR-001 y sus detalles, como los faros de dos líneas y la línea parabólica de la carrocería”, afirmó el presidente y director creativo de Hyundai Motor Group, Luc Donckerwolke.

El objetivo de Genesis Magma Racing en el WEC

La marca coreana romperá un hito con su debut en el Mundial de Resistencia, con dos Hypercar, el #17 formado por André Lotterer, Mathys Jaubert y Pipo Derani, y el #19 en el que estarán Dani Juncadella, Mathieu Jaminet y Paul-Loup Chatin. Aunque los comienzos no son fáciles, Justin Taylor, ingeniero jefe de Genesis, explicó que se fijaron “objetivos de kilometraje elevados” (casi 25.000 kilómetros), lograron “la mayoría” y fueron “productivos”.

“Nuestro primer objetivo esta temporada es terminar las carreras”, afirmó Taylor. El ingeniero jefe de Genesis quiere un comienzo “sin problemas”, ni “penalizaciones” para poder “empezar a avanzar en la categoría Hypercar, paso a paso”. “Participando en la Hyperpole, terminando en la misma vuelta que el líder y luchando por los cinco primeros puestos en cuanto a ritmo”.