El coche eléctrico conquista cada vez más al comprador español

El coche eléctrico está dando un salto adelante en España y así lo demuestran numerosos indicadores. El primero, las cifras de ventas: en el primer trimestre del año se han matriculado 30.702 eléctricos (un 8,36% de cuota de mercado), con un aumento del 39,36% respecto al mismo periodo del año anterior.

Como revela el estudio sobre “La voz de los conductores españoles ante la revolución del sector del motor”, elaborado por el Observatorio Cetelem; la percepción del público español sobre el coche eléctrico está dando un giro radical.

Cada vez menos barreras

La intención de compra de un coche eléctrico ha subido cinco puntos respecto al año pasado, y ya se sitúa en el 18%, prácticamente igualando a la de los coches de gasolina (19%) y superando al diésel (14%). Los híbridos siguen dominando, con un 48%.

La percepción sobre las barreras para pasar al coche eléctrico se reducen notablemente en comparación con 2025. La principal de ellas, la preocupación por la autonomía, cae 14 puntos, hasta situarse en el 50%. Cuando se pregunta a los españoles a partir de qué nivel de autonomía estarían dispuestos a comprar un vehículo 100% eléctrico, la respuesta mayoritaria (38%), es entre 350 y 499 km; seguida por entre 200 y 349 km (33%), más de 500 km (22%) y menos de 200 km, con solo un 8%.

La siguiente barrera, el precio –que supone un freno relevante para el 48% de los conductores- también desciende 6 puntos. Del mismo modo, el tiempo de recarga pierde peso, con una caída de 6 puntos hasta el 34%.

La falta de confianza en esa tecnología y en la infraestructura de recarga preocupan a un 29% de los españoles. El último Barómetro de Electromovilidad de ANFAC, de marzo de 2026, refleja que la infraestructura de recarga de acceso público en España ha crecido un 3,8% en el primer trimestre de 2026 y ha alcanzado el 62% del objetivo de potencia instalada en recarga para este año.

Percepción positiva

En paralelo, se nota un aumento de la percepción de las ventajas de los coches eléctricos por parte de los usuarios. Especialmente, en términos económicos, que aumenta en 7 puntos (un 24%) –el aumento de precios del combustible por la crisis en Oriente Medio ha podido afectar esta tendencia-; y de fiabilidad, que crece en 8 puntos (22%).

Las ventajas más valoradas son que el coche eléctrico es ecológico (para un 52% de los españoles; y silencioso (para un 48%).

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Otro dato interesante es que el importe medio que los encuestados estarían dispuestos a gastarse en la compra de un vehículo eléctrico crece un 1%, hasta situarse en 33.927 euros.