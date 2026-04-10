Este país ha aprobado tarifas de estacionamiento en función de lo que pese el vehículo

Cada vez más ciudades europeas están replanteándose la forma en que gestionan el espacio urbano y el impacto del tráfico. En este contexto, el peso de los vehículos se está convirtiendo en un factor clave a la hora de establecer las tarifas de estacionamiento. La medida responde a una creciente preocupación por la seguridad vial, la ocupación del espacio público y el deterioro de las infraestructuras causado por los vehículos de mayor tamaño.

Zúrich, una de las principales ciudades de Suiza, se ha sumado recientemente a esta tendencia. Los ciudadanos han aprobado en una votación introducir un sistema de precios basado en el peso para los permisos de estacionamiento residencial en la denominada “Zona Azul”, un área regulada destinada principalmente a residentes.

Con esta nueva normativa, la tarifa anual que deberá pagar un conductor dependerá directamente del peso de su vehículo. En la práctica, esto significa que los coches más pesados tendrán que abonar una cantidad mayor por estacionar en la vía pública. El objetivo es adaptar el coste del uso del espacio urbano al impacto real que cada tipo de vehículo genera.

Vehículo pesado aparcado / Pixabay

La medida incluye además un incentivo para la movilidad eléctrica. Los coches eléctricos pagarán una tarifa inferior por kilogramo en comparación con los vehículos de combustión. De este modo, el sistema pretende seguir impulsando la transición hacia tecnologías menos contaminantes, aunque muchos modelos eléctricos sean más pesados debido a sus baterías.

Los habitantes de la ciudad han apoyado esta iniciativa porque consideran que los vehículos de mayor peso no solo ocupan más espacio en las calles, sino que también provocan un mayor desgaste del pavimento y de las infraestructuras urbanas. A esto se suma el factor de la seguridad vial.

Diversos estudios apuntan a que, en caso de accidente, los vehículos más pesados pueden suponer un mayor riesgo para los usuarios vulnerables de la vía, como peatones y ciclistas. En ciudades donde cada vez se apuesta más por la movilidad activa, caminar o desplazarse en bicicleta, este aspecto se ha convertido en una prioridad.

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Con esta decisión, Zúrich busca equilibrar el uso del espacio público, reducir el impacto de los vehículos más grandes y avanzar hacia un modelo de movilidad urbana más seguro y sostenible. La medida podría servir de referencia para otras ciudades europeas que afrontan retos similares ante el aumento de vehículos grandes, como los SUV, en entornos urbanos cada vez más densos.