Cuando Dacia lanzó en 2021 el Spring ya anunció sus intenciones de ofrecer un coche eléctrico de bajo consumo, adaptado a las necesidades de movilidad urbana que iría mejorando en los próximos años. Ha cumplido su promesa y a lo largo de todo este tiempo se han podido comprobar los cambios que ha ido introduciendo en todos los aspectos.

Sin embargo, es ahora, en 2026, cuando la marca ya lleva vendidas más de 200.000 unidades en Europa y está presente en 55 mercados, cuando el pequeño Spring experimenta los cambios más importantes y que suponen un salto cualitativo que lo sitúan entre los primeros de su segmento, manteniendo una relación precio-producto muy interesante.

Nuevo Dacia Spring: Salto cualitativo en potencia y dinamismo / Dacia

Plataforma actualizada

Una de las grandes novedades es la actualización que se ha hecho de la plataforma en su parte central que se ha reforzado para albergar una nueva batería plana, lo que ha permitido aumentar la rigidez de la estructura, ha mejorado el reparto de pesos y ha bajado el centro de gravedad lo que ayuda a ofrecer un mejor comportamiento dinámico.

A esta mejora tampoco es ajena la presencia de una barra estabilizadora en el eje delantero y a un nuevo reglaje de muelles y amortiguadores en tanto que los frenos también ofrecen una mejor asistencia. En definitiva, al nuevo Dacia se le nota más asentado sobre el asfalto.

Una de las grandes novedades es la actualización que se ha hecho de la plataforma en su parte central / Dacia

Pequeño pero capaz

El nuevo Spring no ha variado en sus dimensiones y mantiene los 3,70 metros de longitud, 1,77 de anchura, 1,52 de altura y una distancia entre ejes de 2,42 metros, así como su configuración de cuatro plazas.

El interior está bien presentado con un cuadro de instrumentos digital de 7 pulgadas, una pantalla táctil central de 10,1 pulgadas, y conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto que va de serie en el acabado Extreme y está disponible como opción en el nivel Expression.

El habitáculo del Spring también ofrece numerosos espacios de almacenamiento para un volumen total adicional de más de 32 litros, lo que no es habitual en un coche de este segmento. Por lo que respecta al maletero, ofrece una capacidad de 308 litros que lo sitúa como el mejor de su segmento y que puede ampliarse hasta 1.004 litros abatiendo el respaldo trasero.

El interior está bien presentado con un cuadro de instrumentos digital de 7 pulgadas, una pantalla táctil central de 10,1 pulgadas, y conectividad inalámbrica / Dacia

Nuevos motores y nueva batería

Otra gran novedad de este Spring es la incorporación de dos nuevos motores que con 70 y 100 CV sustituyen a los que había antes con 45 y 65 CV. Además del incremento de potencia también hay que reseñar un aumento de par motor con lo que se obtienen mejores respuestas a la aceleración.

Ambos motores se alimentan con una nueva batería de 24,3 kWh de capacidad que utiliza por primera vez la tecnología litio-ferrofosfato (LFP), y que ofrece una mayor seguridad térmica, más longevidad y un coste optimizado Esta batería permite disponer de una autonomía de 225 kilómetros según ciclo WLTP y con llantas de 15 pulgadas.

De serie equipa un cargador de corriente alterna de 7 kW que permite pasar del 20 al 100 por 100 en 3 horas y 20 minutos / Dacia

De serie equipa un cargador de corriente alterna de 7 kW que permite pasar del 20 al 100 por 100 en 3 horas y 20 minutos pero en opción está disponible un cargador de corriente continua de 40 kW que permite pasar del 20 al 100 por 100 en tan solo 29 minutos.

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El nuevo Dacia Spring está disponible en dos acabados, Expression y Extreme. En el primer caso, el equipamiento de serie es ya muy interesante así como la presencia de varios sistemas de ayuda a la conducción y seguridad. Su precio de partida financiado y con las ayudas ya contabilizadas es de 11.350 euros.