La moto eléctrica empieza a calar en el mercado español

El mercado de la motocicleta en España muestra en 2026 una evolución hacia un consumo más racional, con ajustes en el gasto, cambios en los canales de compra y una transformación en las prioridades del usuario.

Los datos del último estudio sobre “La voz de los conductores españoles ante la revolución del sector del motor”, elaborado por el Observatorio Cetelem, refleja un motorista que retrasa la renovación, reduce su inversión en determinados segmentos y da más peso al punto de venta frente a la marca.

Envejecimiento del parque frente a 2025

El parque de motocicletas refleja un envejecimiento claro. Las motos de más de 10 años pasan del 8% en 2025 al 12% en 2026, lo que supone un incremento de 5 puntos porcentuales, mientras que las de entre 5 y 10 años aumentan del 15% al 18%, con una subida de 3 puntos.

En cambio, las motos de entre 3 y 5 años descienden del 19% al 12%, lo que implica una caída de 7 puntos, y las de 1 año o menos bajan del 39% al 31%, también con un descenso de 7 puntos. Por el contrario, solo crecen las motos de entre 1 y 3 años, que pasan del 19% al 26%, aumentando en 7 puntos.

Mayor peso del scooter en las compras recientes

Los scooters se mantienen como el tipo de moto más habitual, pasando del 59% en 2025 al 58% en 2026, con un ligero descenso de 1 punto. En paralelo, las motos de carretera crecen del 38% al 42%, con un aumento de 3 puntos, consolidando su avance. Por el contrario, las motos de campo caen del 12% al 8%, lo que supone una reducción de 3 puntos.

Entre quienes han comprado una moto en los últimos 12 meses, las scooters aumentan su peso del 59% al 64%, creciendo en 5 puntos. En cambio, las motos de carretera descienden del 31% al 27%, con una caída de 4 puntos, y las de campo pasan del 16% al 13%, reduciéndose en 3 puntos.

En términos de gasto, el importe medio en scooters desciende de 5.613 euros en 2025 a 4.021 euros en 2026, lo que supone una caída del 28%. En motos de campo, el gasto baja de 9.612 euros a 6.043 euros, con un descenso del 37%. Por el contrario, las motos de carretera incrementan su gasto medio de 8.333 euros a 9.402 euros, lo que representa un aumento del 13%.

Los scooters se mantienen como el tipo de moto más habitual / Archivo

Caída de los canales tradicionales de compra

El concesionario multimarca desciende del 38% en 2025 al 33% en 2026, lo que supone una caída de 5 puntos, mientras que el monomarca baja del 34% al 33%, con un descenso de 1 punto. Los compra-venta de segunda mano pasan del 26% al 24%, reduciéndose en 2 puntos. Internet se mantiene prácticamente estable, pasando del 6% al 7%, con un ligero aumento de 1 punto, al igual que el renting, que se mantiene en el 4%.

Las recomendaciones de amigos y familiares aumentan del 43% al 52%, lo que supone un crecimiento de 9 puntos. En cambio, la visita a tienda desciende del 45% al 39%, con una caída de 7 puntos, los blogs y foros pasan del 44% al 35%, reduciéndose en 9 puntos, y las revistas bajan del 23% al 18%, con un descenso de 6 puntos. Las redes sociales crecen ligeramente del 24% al 26%, con un aumento de 2 puntos.

El precio pierde peso como factor decisivo

El precio como principal motivo de elección del establecimiento cae del 72% al 64%, lo que supone un descenso de 8 puntos. En cambio, la variedad de productos aumenta del 35% al 41%, con una subida de 6 puntos. Otros factores pierden relevancia, como el servicio postventa, que pasa del 50% al 36% y cae 14 puntos, el trato, que desciende del 32% al 22% con una caída de 10 puntos, y el plazo de entrega, que baja del 27% al 17%, también con un descenso de 10 puntos.

La marca pierde relevancia en la decisión de compra

La seguridad se mantiene prácticamente estable, pasando del 48% al 47%, con una ligera caída de 1 punto, mientras que la importancia de la marca desciende del 45% al 37%, lo que supone una caída de 8 puntos. También disminuye la duración, que pasa del 35% al 31%, con un descenso de 4 puntos, mientras que el diseño gana peso, aumentando del 9% al 14%, con una subida de 5 puntos.

El porcentaje de motoristas que prevé conducir entre los 55 y 65 años crece del 29% al 44%, lo que supone un incremento de 14 puntos. En cambio, el tramo de más de 75 años desciende del 13% al 6%, con una caída de 7 puntos. Asimismo, aumenta la disposición a renunciar al diseño, que pasa del 29% al 35% con una subida de 6 puntos, y al prestigio, que crece del 34% al 37% con un aumento de 3 puntos.

Por el contrario, cae la disposición a renunciar a los servicios en el punto de venta, que desciende del 26% al 11% con una caída de 15 puntos, así como a la seguridad, que baja del 22% al 16% con un descenso de 6 puntos, y a la garantía, que pasa del 15% al 9%, también con una caída de 6 puntos.

Reducción de barreras hacia la moto eléctrica

Las barreras hacia la moto eléctrica disminuyen de forma generalizada. El precio como freno pasa del 49% al 36%, lo que supone una caída de 13 puntos, la falta de confianza desciende del 37% al 27%, con una reducción de 11 puntos, y el tiempo de recarga baja del 33% al 22%, también con un descenso de 11 puntos.

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La autonomía se mantiene como principal barrera, aunque se reduce ligeramente, pasando del 48% al 46%, con una caída de 2 puntos.