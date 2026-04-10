El grupo chino GWM aterriza en España con un ambicioso plan de expansión

La llegada de GWM (Great Wall Motors) al mercado español ya tiene fecha y estrategia. El fabricante chino ha anunciado el inicio oficial de su actividad comercial en nuestro país a partir de junio de 2026, siendo España uno de los territorios clave en su expansión internacional. No se trata de un simple desembarco comercial, sino de la creación de una filial propia con vocación de permanencia y ampliación a largo plazo.

Bajo el lema comercial 'Go With More' apunta a conquistar una parte atrevida del mercado. La automotriz china, líder en SUV y pick-ups, aglutina bajo su paraguas las líneas de modelos Haval, Wey (en honor a su creador), Tank, Ora y Poer. Los Ora seran punta de lanza, y Haval y Poer tienen muchos números para ser los siguientes.

Vehículos de la gama GWM / GWM

El plan arranca con una red de concesionarios oficiales que comenzará a implantarse en ciudades estratégicas como Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, con el objetivo de alcanzar 50 puntos de venta en todo el territorio nacional antes de que termine 2026. Esa estructura comercial será uno de los pilares de la marca, junto con un sistema logístico propio de recambios y un servicio postventa diseñado para garantizar rapidez en la atención y disponibilidad de piezas. Algo fundamental para ganarse la confianza del cliente.

Vehículos de la gama GWM / GWM

Aunque todavía desconocido en España, GWM es uno de los principales fabricantes independientes de China y lidera la producción nacional de SUV y pick-up, con 1,32 millones de unidades vendidas en 2025. De ese volumen, más de 500.000 vehículos se comercializaron fuera de su país de origen, lo que confirma el peso creciente de sus operaciones internacionales.

La compañía opera actualmente en más de 60 mercados repartidos entre Europa, Latinoamérica, Oriente Medio, Oceanía y África, y cuenta con 13 plantas de producción ubicadas en China, Tailandia y Brasil. A ello se suma un centro de diseño europeo en Múnich, Alemania, que refuerza su presencia en el continente y su adaptación a las demandas de los clientes europeos.

GWM Ora 05 / GWM

En su estrategia europea, tras un intento hace cinco años apostando desde Alemania, GWM suma activos y modelos muy concretos. El primero que llegará será el GWM Ora 05, un B-SUV que quiere unir la parte más funcional del usuario con la sostenibilidad, un coche que persigue crear una tradición familiar y adaptarse al estilo de vida de los usuarios españoles. La idea es ser superventas.

Es el SUV más económico que se vende en China. El segundo modelo que presumiblemente podría llegar será el pick-up, con la gama Poer, aún por decidir, con su tecnología híbrida 4x4 y sus diferenciales desbloqueables. Un todoterreno como los de antes, como los que gustan,tal vez antes lleguen los Haval. Después los Tank.

Poer 2.4 de GWM / GWM

Más allá de la llegada de nuevos modelos, la estrategia de GWM en España se apoya en la construcción de una infraestructura sólida. La compañía contará con formación técnica certificada para sus profesionales, un servicio postventa integral y almacenes logísticos tanto en España como en Europa, lo que permitirá acelerar los tiempos de entrega de componentes y mejorar la atención al cliente. A ello se suma una garantía que alcanzará hasta 7 años o 150.000 kilómetros, para reforzar la confianza del usuario y consolidar la imagen de marca en una fase inicial de implantación.

Vehículos de la gama GWM / GWM

La puesta en marcha de GWM en España también viene acompañada de un movimiento clave en su estructura directiva. La compañía ha nombrado a José Ignacio Olazábal como nuevo Country Manager en nuestro país, una figura que será la encargada de dirigir la estrategia de negocio, expandir la red comercial y liderar el lanzamiento de la marca en un mercado especialmente competitivo.

Con más de 20 años de experiencia en el sector de la automoción, Olazábal ha desarrollado gran parte de su trayectoria profesional en Hyundai Motor España, donde ocupó responsabilidades relevantes primero como Director de Red y posteriormente como Director Comercial, participando en el crecimiento sostenido de la marca y en la consolidación de su red de concesionarios.

Olazábal manifestó que “es un orgullo incorporarme a un grupo global de la magnitud de GWM. España es un mercado estratégico clave en Europa con un enorme potencial de crecimiento, y nuestro objetivo será posicionar a la marca como referente en calidad, tecnología avanzada y valor para el cliente y la red de concesionarios”.

Producción 100% propia

GWM integra toda la cadena de valor del automóvil, desde la investigación y el desarrollo hasta la fabricación de baterías, motores y sistemas energéticos avanzados, incluido el hidrógeno. En el ámbito de las baterías, se apoya en la empresa SVOLT, especializada en tecnologías de nueva generación.

Sus vehículos se construyen sobre plataformas modulares adaptadas a distintos tipos de uso. Por un lado, estructuras monocasco para modelos urbanos y compactos, y por otro, plataformas de chasis de largueros destinadas a todoterrenos y pick-up, diseñadas para ofrecer mayor resistencia y capacidad fuera del asfalto.

Vehículo de la gama GWM / GWM

En el terreno de la movilidad electrificada, la marca ha desarrollado sistemas de tracción híbrida como Hi4 y Hi4-T, que combinan motores eléctricos en ambos ejes con un motor de combustión. Estos sistemas incorporan tracción total inteligente, reparto dinámico de par y varios modos de conducción, con una autonomía eléctrica en torno a los 100 kilómetros o superior, pendiente de homologación oficial.

Otro de los elementos clave en la estrategia tecnológica de la marca es el sistema Coffee OS 3.0, una plataforma de cabina inteligente desarrollada internamente que gestiona la electrónica del vehículo, las aplicaciones y los servicios conectados.

Su arquitectura está diseñada para evolucionar con el tiempo mediante actualizaciones remotas, lo que permite incorporar nuevas funciones a lo largo del ciclo de vida del automóvil. Este sistema incluye reconocimiento de voz avanzado, personalización del entorno para cada ocupante y un ecosistema digital que puede integrar pantallas adicionales según el modelo. Junto a los sistemas de asistencia Coffee Pilot y Coffee Pilot Ultra, configura una experiencia de conducción orientada a la conectividad y a la integración tecnológica.

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Con todo ello, GWM busca posicionarse como un actor relevante en la transición hacia una movilidad más eficiente y conectada, apoyándose en una red comercial en crecimiento y en una propuesta tecnológica que pretende adaptarse a distintos perfiles de conductor.