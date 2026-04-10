Kove ya no es una promesa exótica. Es una realidad que empieza a incomodar —y mucho— a las marcas tradicionales. Sus resultados deportivos son el mejor aval: victoria y segundo puesto en el Enduroc 2025, título mundial en SSP300 —siendo el primer fabricante chino en lograrlo— y un Top 5 en el Dakar 2026. Con este bagaje aterriza la nueva 800X GT, una trail de media cilindrada que se posiciona en uno de los segmentos más competidos del mercado.

La 800X GT supone la evolución más asfáltica dentro de la familia. Frente a la 800X —claramente orientada al off-road y que ya ha demostrado un notable dinamismo junto a una atractiva relación calidad-precio— esta nueva variante GT gira el foco hacia el asfalto sin renunciar a la versatilidad. El resultado es una trail más rutera, pensada para devorar kilómetros con mayor confort, pero que mantiene intacto ese ADN aventurero que define a la marca.

Kove 800X GT: la ofensiva china que quiere conquistar el segmento trail medio / Kove

Ligera, potente y pensada para viajar

En el corazón de la 800X GT encontramos un bicilíndrico en paralelo de 799 cc que desarrolla 94,5 CV a 9.000 rpm y 79 Nm de par. Cifras que la sitúan de lleno en la pelea con referentes del segmento, pero con un enfoque utilizable y accesible, incluso para usuarios del carnet A2 gracias a su versión limitable.

La gestión electrónica juega aquí un papel clave. Dispone de cinco modos de conducción —Sport, Eco, Comfort, Off-road y uno personalizable— que modifican la entrega de potencia según el escenario. A esto se suma el acelerador electrónico, el quickshifter bidireccional y el control de crucero, elementos que refuerzan su carácter viajero.

Pero si hay un dato que marca diferencias es el peso: 195 kg en orden de marcha. Una cifra muy contenida que, en conducción, debería traducirse en agilidad, facilidad de movimientos y menor fatiga en largas jornadas.

En el corazón de la 800X GT encontramos un bicilíndrico en paralelo de 799 cc que desarrolla 94,5 CV a 9.000 rpm y 79 Nm de par / Kove

Parte ciclo con argumentos sólidos

Kove ha apostado por componentes reconocidos para dar forma a la parte ciclo. Las suspensiones KYB totalmente regulables, con 210 mm de recorrido en ambos ejes, permiten afrontar tanto carreteras rotas como incursiones fuera del asfalto con solvencia siempre a expensas del neumático que montemos.

Las llantas de 19 y 17 pulgadas refuerzan ese enfoque polivalente, mientras que el sistema de frenos con doble disco delantero de 310 mm y ABS Bosch con función cornering aporta seguridad en cualquier situación. El control de tracción, también firmado por Bosch y desconectable, completa un paquete electrónico a la altura de lo que se espera en este segmento.

Kove ha apostado por componentes reconocidos para dar forma a la parte ciclo / Kove

Equipamiento: una de sus grandes bazas

Uno de los puntos donde la 800X GT destaca claramente es en su equipamiento. La pantalla TFT vertical de 7 pulgadas con conectividad, el sistema TPMS, la iluminación full LED o las tomas USB son solo el principio.

Porque esta Kove va un paso más allá con detalles que marcan la diferencia en uso real: puños y asiento calefactables, barras de protección, cubrecárter de aluminio y amortiguador de dirección incluidos de serie. Un conjunto pensado para viajar sin necesidad de pasar por el catálogo de accesorios.

El depósito de 22 litros y una altura de asiento de 826 mm completan una ergonomía que busca el equilibrio entre confort y accesibilidad.

Uno de los puntos donde la 800X GT destaca claramente es en su equipamiento, como en la pantalla TFT vertical de 7 pulgadas con conectividad / Kove

Precio: el argumento definitivo

El golpe sobre la mesa llega con el precio: 7.999 euros. Una cifra que la coloca como una de las opciones más atractivas del segmento si tenemos en cuenta su nivel de prestaciones y equipamiento.

Kove 800X GT: la ofensiva china que quiere conquistar el segmento trail medio / Kove

Más que una alternativa

La Kove 800X GT no es una alternativa más: es una declaración de intenciones. Una moto que demuestra hasta qué punto las marcas emergentes han acortado distancias con los fabricantes tradicionales.

Y todo ello en un momento en el que la llegada a España de ZXMoto —la nueva marca impulsada por el fundador de Kove— empieza a generar expectación y ruido en el sector. Sin embargo, por ahora, Kove juega con ventaja: más tiempo en el mercado, una gama ya consolidada y una presencia creciente. Todo ello sin perder de vista su lema, casi una declaración de principios: focus on performance.

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Solo nos quedará probarla para ver si el comportamiento dinámico en asfalto está realmente a la altura de su enfoque GT frente a rivales plenamente consolidados.