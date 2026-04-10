¿Habemus nuevo Tesla? Los rumores hablan de un nuevo SUV barato después de que Musk cancelase el proyecto anterior

Si bien hace dos años que Elon Musk desechó la idea de comercializar un coche eléctrico pequeño y barato, al parecer ahora habría decidido recular en su decisión, o por lo menos así lo ha asegurado la agencia Reuters.

Varias personas implicadas han afirmado a Reuters que Tesla tendría en mente lanzar un SUV compacto, 100% eléctrico, nuevo. No una adaptación ni una variante de sus hermanos de catálogo más económicos, sino un modelo radicalmente nuevo que cuyo principal atractivo sería ser barato. Obviamente, esta característica le haría perder algunas prestaciones en comparación los otros modelos de la compañía estadounidense, como por ejemplo capacidad.

Más pequeño y más barato que el Model 3

Estas mismas fuentes confirmaron que el nuevo coche de Tesla se fabricaría en China, algo que no va a hacer extremadamente feliz al gobierno de los Estados Unidos de ser realidad. Como señaló la propia Reuters, tras intentar contactar con Tesla, no obtuvieron confirmación, ni positiva ni negativa, sobre este proyecto, que se encontraría en una muy primaria fase de desarrollo.

Los rumores hablan de un SUV de 4,28 metros y dos esas fuentes han estimado incluso su precio. Estaríamos hablando de un coche más barato que el Tesla Model 3 de acceso, que parte de unos 31.300 euros en China, alrededor de 34.000 euros en Estados Unidos y 37.970 euros en España después de impuestos, siendo el eléctrico más vendido delmes de marzo. Según indicaron, la compañía planea reducir costes en parte mediante el uso de una batería más pequeña, lo que implicaría una menor autonomía en comparación con los 534 kilómetros de la versión base del Model 3.

¿El nuevo coche autónomo de Tesla?

La razón de este nuevo SUV barato apunta a ser el programa de coches y taxis autónomos al que Elon Musk ha fijado toda su atención y la caída en las ventas del último año. Un modelo de las características de este coche encajaría en un relanzamiento de las ventas de la empresa, siendo más económico y accesible, al mismo tiempo que permitiría seguir desarrollando los planes de conducción autónoma.

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Según una de las personas familiarizadas con el proyecto y un empleado de Tesla con conocimiento de la filosofía actual de producto, tal y como ha apuntado Reuters, este modelo podría servir potencialmente para ambos fines, ya que Tesla busca ahora desarrollar modelos que sean autónomos, pero que también ofrezcan la opción de conducción manual. Y es que Tesla es consciente de que muchos mercados globales no adoptarán ni aceptarán a nivel legislativo los vehículos sin conductor durante los próximos años.