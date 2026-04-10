Madrid volvió a convertirse en el epicentro de la cultura urbana y la innovación automovilística con un evento multitudinario organizado por Cupra para presentar su nuevo modelo, el Cupra Raval. La cita, celebrada en la emblemática Puerta del Sol durante la tarde, reunió a miles de personas en una jornada que combinó música, diseño y visión de futuro.

Guitarricadelafuente viste Madrid en la celebración del nuevo Cupra Raval / Elena Castellano

La jornada arrancó con la actuación de Andrea Vandall, encargada de calentar el ambiente con una sesión vibrante que fue elevando la energía del público poco a poco bajo la luz del atardecer. Su set sirvió como antesala perfecta para uno de los momentos más esperados: la aparición de Guitarricadelafuente, quien conquistó la plaza con su estilo íntimo y emocional, generando una conexión inmediata con los asistentes.

El concierto no solo fue un espectáculo musical, sino también una declaración de intenciones por parte de la marca. El Cupra Raval representa una nueva etapa para Cupra: un coche 100% eléctrico, compacto y pensado para la ciudad, con un diseño atrevido y juvenil que busca conectar con nuevas generaciones. Su lanzamiento no es casual; responde al giro estratégico de la industria hacia la electrificación y a la necesidad de redefinir la movilidad urbana con propuestas más sostenibles sin renunciar al carácter deportivo.

Tras el concierto en pleno corazón de Madrid, la celebración continuó en un entorno más exclusivo: el Cupra Garage Madrid. Allí, la marca organizó una fiesta privada en la que se respiraba un ambiente cercano y cuidado al detalle, alineado con su identidad.

Como broche final, Guitarricadelafuente volvió a subirse al escenario, ofreciendo una actuación más íntima que puso el cierre perfecto a la velada.

Guitarricadelafuente viste Madrid en la celebración del nuevo Cupra Raval / Elena Castellano

La magnitud del evento no es casual. En un contexto donde las marcas compiten no solo por producto sino por relevancia cultural, Cupra ha entendido que el lanzamiento de un vehículo como el Raval debía trascender lo automovilístico. Apostar por un evento abierto, en horario de tarde y en un espacio tan simbólico como la Puerta del Sol, y combinarlo con música en directo y experiencias exclusivas, refuerza su posicionamiento como una marca que no solo vende coches, sino un estilo de vida.

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Con este tipo de acciones, Cupra consolida su estrategia de acercarse a un público más joven, urbano y creativo, demostrando que el futuro del automóvil también pasa por generar emociones más allá de la conducción.