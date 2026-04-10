Infracciones
La DGT ha puesto 700 multas por hora en 2025 y esta ha sido la comunidad donde más conductores 'han caído'
Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana son las tres comunidades que ocupan el podio a las más multadas, pero el total de sanciones emitidas en una de ellas destaca notablemente.
La DGT hizo su agosto histórico en 2025. En total, la entidad gestionada por Pere Navarro impuso un total de 6.106.354 denuncias, superando por primera vez la barrera de los seis millones. Esta cifra supone un crecimiento del 13% en comparación con 2024.
De hecho, salvo años excepcionales, la tabla histórica muestra una evolución en 'positivo' (para la recaudación, no para los conductores) del total de las multas. En 1991 las sanciones rozaron los tres millones, una constante que se mantuvo así hasta 2007, sin contar con un ligero pico en 1993; cuando se superaron los tres millones de multas. A partir de 2008 se entra en cifras totales por encima de los cuatro millones, sin contar con las bajadas de 2011 y, obviamente, 2020. Los cinco millones de multas al año se superan a partir de 2022 y, ahora, en 2025, se ha vuelto a alcanzar un pico histórico.
Pero las sanciones gestionadas por la DGT (ya qye hay otras entidades, como los ayuntamientos, que también multan) no se reparten por igual en el territorio español, empezando porque no hay el mismo número de conductores en Navarra que en Andalucía, ni tampoco la misma extensión de carreteras ni el mismo número de radares, por ejemplo. Además, hay que tener en cuenta que en las tablas de la DGT no aparecen las sanciones interpuestas en Catalunya y País Vasco, ya que las competencias en materia sancionadora están transferidas.
La Comunidad Valenciana gana en crecimiento, Andalucía en total
La comunidad autónoma con un mayor total de denuncias, en número absoluto, es Andalucía, con 1.526.897 multas. Es la única en superar el millón. Le sigue la Comunidad Valenciana, con un total de 939.573 multas y la tercera posición es para Madrid, con 721.465 sanciones en total en 2025. Estas tres comunidades también compartieron podio en 2024, pero Madrid ostentó entonces la segunda posición.
En números absolutos, en 2024, Andalucía registró un 1.425.521 sanciones, un 7,11% menos que el año pasado. Madrid había acumulado 657.070 denuncias, un 9,80% menos. La palma se la lleva la Comunidad Valenciana, ya que hace dos años había alcanzado un total de 581.044 multas, por lo que el crecimiento de las sanciones ha sido de un meteórico 61,7%.
Pese a este dato, si se ponen en relación el total de sanciones con el número de conductores de cada comunidad, Andalucía y Comunidad Valenciana tienen un índice de unas 29 sanciones por cada 100 conductores. Madrid, sin embargo, impone 10 multas menos por cada 100 conductores. Teniendo en cuenta que esa ratio, aplicada a nivel nacional, es de casi 23 sanciones por cada 100 conductores, las comunidades autónomas que destacan son Castilla León y Castilla La-Mancha, con alrededor de 35 denuncias cada una por cada 100 conductores.
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