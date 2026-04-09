Consejos
Cuántos kilómetros son demasiados para comprar un coche de segunda mano
Guía para saber qué kilometraje elegir al comprar un coche usado y evitar errores comunes
Elena Castellano
Comprar un coche de segunda mano sigue siendo una de las formas más eficaces de ahorrar dinero, pero también una decisión que genera muchas dudas. Uno de los factores que más pesa es el kilometraje, aunque no siempre se interpreta correctamente. Entender qué hay detrás de esa cifra es clave para acertar.
Hoy en día, los coches están diseñados para durar mucho más que antes. Un vehículo moderno puede superar sin problemas los 200.000 kilómetros, e incluso acercarse a los 250.000, siempre que haya recibido un buen mantenimiento. Por eso, los kilómetros no deben analizarse de forma aislada.
Menos kilómetros no siempre es mejor
Los coches con menos de 100.000 kilómetros suelen ser los más buscados. Ofrecen un buen equilibrio entre precio y fiabilidad, ya que han perdido valor pero todavía no presentan desgaste importante. En este punto, lo habitual es que solo necesiten mantenimiento básico.
Sin embargo, no siempre son la mejor opción. Un coche con pocos kilómetros pero mal cuidado puede dar más problemas que otro con mayor uso y revisiones al día. Por eso, conviene mirar más allá del cuentakilómetros.
El rango más interesante
Entre los 100.000 y 160.000 kilómetros se encuentra una de las franjas más interesantes del mercado. Aquí los precios bajan más, pero el coche todavía puede ofrecer muchos años de uso si está bien mantenido.
Eso sí, en este punto empiezan a aparecer gastos importantes como el cambio de correa de distribución, frenos o suspensión. Es fundamental revisar el historial para saber si estas operaciones ya se han realizado o habrá que asumirlas pronto.
Alto kilometraje: qué esperar
A partir de los 160.000 kilómetros, el coche entra en una fase en la que pueden aparecer averías más costosas. Esto no significa que deje de ser una opción válida, pero sí que requiere una mayor previsión de gasto.
En estos casos, es habitual tener que invertir en componentes clave como la suspensión, el sistema de refrigeración o posibles fugas. Puede ser una buena compra si el precio es bajo y el estado general acompaña.
Cuándo merece la pena arriesgar
Los coches que superan los 240.000 kilómetros son los más baratos del mercado, pero también los más inciertos. Aquí el riesgo de averías importantes aumenta, y una reparación puede superar fácilmente el valor del vehículo.
Aun así, pueden ser una opción interesante si buscas algo temporal o muy económico. También si se trata de modelos conocidos por su durabilidad y con un mantenimiento bien documentado.
En definitiva, el mayor error es fijarse únicamente en los kilómetros. Factores como el uso, el número de propietarios o el historial de revisiones son igual de importantes. En un coche de segunda mano, no solo importa cuánto ha rodado, sino cómo se ha cuidado a lo largo del tiempo.
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