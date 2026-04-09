La estafa del asfalto: el engaño que empieza con una oferta demasiado buena

Los Mossos d’Esquadra han detenido a dos personas en Lloret de Mar (la Selva) y mantienen bajo investigación a otras cinco por su presunta implicación en un caso de estafa del asfalto. Aunque este tipo de fraude ya se había detectado anteriormente en Catalunya, hacía tiempo que no se registraban nuevos episodios.

La investigación se inició el pasado 4 de marzo, cuando la víctima alertó a la policía tras sufrir presiones. Según la denuncia, varios individuos se ofrecieron a arreglar un pavimento utilizando supuesto material sobrante de una obra.

Obrero arreglando el asfalto de la carretera / Freepik

¿Cómo funciona la estafa?

La estafa del asfalto tiene como objetivo engañar tanto a particulares como a empresas mediante un método muy simple. Los delincuentes se hacen pasar por operarios y se acercan a la víctima con la excusa de que les ha sobrado material de una obra reciente.

A partir de ahí, ofrecen realizar trabajos de asfaltado, como arreglar caminos o accesos a fincas, a un precio muy inferior al habitual. Esta propuesta, aparentemente ventajosa, sirve para generar confianza y facilitar que la víctima acepte.

Obreros haciendo cambios en la carretera / Pixabay

Pagos por adelantado y trabajos inacabados

Una vez establecido el contacto, en algunos casos solicitan un pago por adelantado. Cuando la víctima entrega el dinero, los supuestos operarios desaparecen sin llevar a cabo ningún trabajo.

En otras ocasiones, comienzan la obra, pero la dejan a medias para exigir más dinero del acordado inicialmente. Esto coloca a la víctima en una situación de presión para no perder lo que ya ha pagado.

Según algunas informaciones, este tipo de fraude puede ir acompañado de coacciones o amenazas para conseguir más dinero. El resultado final suele ser el mismo: obras de mala calidad o inexistentes y pérdidas económicas importantes para quienes caen en la estafa.