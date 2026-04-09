Escasez de gasolina y diésel en Europa: lo que está pasando en Francia y Alemania

Empiezan a aparecer señales que muchos temían: algunas gasolineras europeas han registrado problemas puntuales de suministro de gasolina y diésel. Más allá del encarecimiento del petróleo, la preocupación gira ahora en torno a posibles dificultades de abastecimiento en determinadas zonas.

Uno de los casos más claros es Francia, donde parte de la red de estaciones de servicio ha sufrido interrupciones en el suministro de algunos carburantes. Según el Gobierno francés, alrededor del 12% de las gasolineras ha tenido problemas con alguno de los combustibles que vende habitualmente, aunque insiste en que no existe una escasez generalizada.

Gasolinera de Repsol / Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

Francia y el efecto de los precios

Desde el Ejecutivo galo explican que estas incidencias responden a tensiones logísticas puntuales, especialmente en estaciones vinculadas a Total Energies. La situación se ha visto agravada por una mayor afluencia de conductores en estas gasolineras.

La compañía llegó a aplicar precios máximos de 1,99 euros por litro para la gasolina y 2,09 euros para el diésel en su red de unas 3.300 estaciones, aproximadamente un tercio del total del país. Estos precios estaban por debajo de la media, que en determinados momentos ha superado los 2 euros por litro en ambos carburantes.

Precio de la gasolina y gasoil / José Luis Roca / EPC

Avisos en otros países y medidas preventivas

Francia no es el único país en alerta. Alemania ha advertido de posibles tensiones en el suministro si el contexto internacional empeora, aunque por ahora no hay problemas generalizados. Las asociaciones de consumidores insisten en que no hay motivos para el acopio de combustible.

En paralelo, algunos países han optado por medidas preventivas. Eslovenia, por ejemplo, llegó a fijar límites de repostaje de 50 litros diarios por consumidor y hasta 200 litros para empresas y agricultores, con el objetivo de evitar picos de demanda.

Archivo - Un surtidor de gasolina / EP - Archivo

Además, el Gobierno francés ha aprobado ayudas cercanas a los 130 millones de euros para sectores como el agrícola o el pesquero, con el fin de amortiguar el impacto del aumento de los carburantes.

En España, por el momento, no se registran problemas de abastecimiento. Sin embargo, el mercado sigue condicionado por la evolución del petróleo, que en momentos de tensión ha llegado a situarse en torno a los 100 dólares por barril. Los precios de los carburantes, aunque variables, han mostrado una tendencia al alza en los últimos periodos.

En este contexto, Europa se enfrenta a un escenario incierto donde, más allá de subidas de precios, empiezan a aparecer tensiones puntuales que podrían ir a más si la situación internacional se complica.