Chery Auto abre su primer centro de operaciones fuera de China en Catalunya con la presencia del presidente del grupo

Chery Auto da un paso importante en Europa con la apertura de su Centro de Operaciones Europeas y su Instituto de I+D en Cornellà de Llobregat (Barcelona). Como ya adelantaron ayer El Periódico y Neomotor, estas nuevas instalaciones consolidan a Catalunya y a España como piezas clave de la expansión europea e internacional de la compañía china.

La visita del presidente de Chery Auto, Yin Tongyue, y el presidente de Chery internacional, Zhang Guibing, marcaron la inauguración de las nuevas instalaciones, un evento que tuvo lugar con la máxima discreción, un acto en el que también estuvo presente Zhu Shaodong, vicepresidente de Chery International y CEO para Europa. Ahora, la compañía ha desvelado más detalles del funcionamiento de las mismas.

El Centro de Operaciones el primer centro regional de Chery Auto fuera de China, que funcionará como núcleo para sus operaciones en Europa. Desde la gestión diaria y el cumplimiento normativo, hasta la coordinación de la cadena de suministro, finanzas y asuntos públicos, estas instalaciones funcionaran junto al Instituto de I+D en la próxima expansión de Chery en el continente europeo.

Además de concentrar talento y capacidades en tecnología, innovación y colaboración industrial en un solo lugar, mejorando la respuesta al mercado y la adaptación a las regulaciones locales; este despliegue impulsará la industria local, generando empleo cualificado en áreas como ingeniería, desarrollo de producto, innovación y operaciones, y fortaleciendo la colaboración con universidades y centros de investigación.

"Símbolo de futuro y compromiso con Catalunya"

La inauguración, además, contó con Miquel Sàmper, consejero de Empresa y Trabajo de la Generalitat de Catalunya; Antonio Balmón, alcalde de Cornellà de Llobregat; Pol Gibert, secretario general del Departamento de Empresa y Trabajo; y Pere Navarro, delegado del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, entre otros representantes institucionales y socios del ámbito industrial y académico.

Miquel Sàmper, consejero de Empresa y Trabajo de la Generalitat de Catalunya / Chery

"Este centro es un símbolo de futuro y de compromiso con Catalunya y Europa. La automoción está cambiando rápido, con la digitalización, la electrificación y la innovación tecnológica, y proyectos como este nos colocan en la primera línea de la transformación", señaló Miquel Sàmper. Para Antonio Balmón, alcalde de Cornellà, "tener el Centro de Operaciones y el Instituto de I+D de Chery Auto en la ciudad refuerza a Cornellà como un centro de innovación, genera empleo y atrae talento, además de fortalecer la economía local".

En Europa, para Europa

Chery Auto ya cuenta con más de 100.000 usuarios en Europa y espera crecer aún más. Según Zhu Shaodong, "la industria automotriz global avanza hacia nuevas energías y movilidad inteligente. Chery Auto seguirá desarrollando tecnologías adaptadas al mercado europeo, priorizando la sostenibilidad, la protección de datos y el cumplimiento normativo".

Yin Tongyue concluyó que "este es un hito en nuestro compromiso con Europa. Como empresa china de alcance global, seguimos apostando por la tecnología y por construir una marca automotriz competitiva en todo el mundo, respaldada por la confianza de nuestros usuarios y la mejora continua de nuestros productos".

El presidente de Chery Auto, Yin Tongyue. / Chery

Europa es estratégica para Chery Auto, no solo como mercado, sino también como referente en innovación, sostenibilidad y estándares regulatorios. La compañía apuesta por operar “en Europa, con Europa, para Europa”, buscando integrarse en el ecosistema industrial local y consolidar alianzas a largo plazo; y busca hacerlo desde Catalunya, donde ya trabaja en la Zona Franca a través de su alianza con Ebro EV Motors, cuya fábrica también visitaron ayer el presidente del grupo Chery, el presidente de Chery internacional y CEO para Europa.