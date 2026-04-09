Bienvenido, Cupra Raval: el nuevo eléctrico 100% español llega al mercado por 26.000 euros

El nuevo Cupra Raval ya está aquí y representa la evolución de la gama eléctrica de la marca española. Levantado sobre la nueva plataforma del grupo Volkswagen MEB+, como hace a su vez el Volkswagen ID.Polo, y fabricado 100% en la planta del grupo en Martorell, es el paso de la marca para democratizar el acceso a las tecnologías eléctricas sin perder prestaciones ni diseño.

El nuevo Cupra Raval mide algo más de 4 metros de largo y con un maletero declarado de 430 litros consigue una habitabilidad y una capacidad de carga excelentes para su segmento. Por fuera, representa la identidad visual de Cupra con el frontal ‘nariz de tiburón’, el logo de Cupra iluminado sobre el capó y faros Matrix LED. Le siguen por el lateral las manetas enrasadas y en la trasera una firma lumínica ‘coast to coast’ iluminada muy distintiva. La parte estética tan Cupra no descuida la aerodinámica, que consigue un modelo muy eficiente con llantas optimizadas y parrilla activa.

Nuevo Cupra Raval / Cupra

El interior no defrauda, orientado al conductor y con carácter deportivo, y luce un elevado grado de digitalización, empezando por la pantalla central de 12,9" con sistema Android y el cuadro digital de 10,25". No falta iluminación ambiental que interactúa con el conductor y materiales reciclados de gran calidad.

Dos baterías y también versión VZ

A nivel técnico, el Raval se apoya en la plataforma MEB+ del grupo Volkswagen y presenta una configuración de tracción delantera con un enfoque claramente deportivo. El chasis rebajado, la dirección progresiva y la suspensión adaptativa permiten ajustar el comportamiento entre confort y dinamismo, mientras que sistemas como el diferencial electrónico o la frenada regenerativa avanzada refuerzan esa sensación de conducción ágil y directa que la marca define como cercana a la de un kart.

Nuevo Cupra Raval / Cupra

En lo que respecta a la gama mecánica, el Cupra Raval se articula en torno a dos niveles de batería y varias potencias que permiten cubrir perfiles de uso muy distintos. Las versiones de acceso utilizan una batería de 37 kWh de tipo LFP asociada a motores de 116 y 135 CV, pensadas principalmente para un uso urbano y con una autonomía en torno a los 300 kilómetros. Por encima, las variantes más prestacionales recurren a una batería de 52 kWh de química NMC, que eleva la autonomía hasta unos 450 kilómetros en el caso del Endurance, con 211 CV, o alrededor de 400 kilómetros en el VZ, que alcanza los 226 CV y representa la opción más deportiva.

Nuevo Cupra Raval / Cupra

Esta última es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en menos de siete segundos y alcanza los 175 km/h de velocidad máxima, situándose como una de las propuestas más dinámicas del segmento. En todos los casos, el sistema de baterías utiliza tecnología cell-to-pack, que mejora la densidad energética y reduce el peso, mientras que la capacidad de carga rápida permite recuperar del 10 al 80% en poco más de 20 minutos en las versiones con mayor batería.

A tope de tecnología

El ecosistema eléctrico y la tecnología son otros de los pilares de este Cupra. El Raval no solo facilita la carga doméstica mediante soluciones propias de la marca, sino que integra funciones inteligentes como planificación de rutas con puntos de recarga o sistemas Plug & Charge que simplifican el proceso en estaciones públicas. Además, incorpora tecnología Vehicle-to-Load. El Raval incorpora por primera vez en la marca un sistema operativo basado en Android, lo que abre la puerta a un ecosistema de aplicaciones y el acceso a plataformas de streaming, entre otras funciones.

Nuevo Cupra Raval / Cupra

La seguridad también juega un papel relevante, con un completo paquete de asistentes que incluye conducción semiautónoma, sistemas avanzados de aparcamiento, cámara de visión 360 grados y tecnologías preventivas como el sistema Pre-Crash. A ello se suman soluciones específicas para el entorno urbano, pensadas para facilitar la maniobrabilidad y reducir riesgos en el día a día.

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Nuevo Cupra Raval / Cupra

Y todo esto, ¿a qué precio va a llegar al mercado? Pendientes todavía a que empiecen la comercialización del Raval, Cupra ha prometido un precio de venta a partir de los 26.000 euros. Además, al estar fabricado en España, puede optar al total de las ayudas repartidas por el programa Auto+ cuando este empiece a funcionar.