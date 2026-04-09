8 ventajas fiscales que ofrece el renting en la Renta para empresas y autónomos

Con el inicio de la campaña de la Renta 2026 este mes de abril, llega el momento de que empresas, pymes y autónomos revisen cómo afecta a su fiscalidad la fórmula de movilidad elegida para el desarrollo de su actividad. En este contexto, el renting flexible de vehículos implica una serie de ventajas fiscales y contables que pueden resultar relevantes a la hora de optimizar costes, simplificar la gestión y mejorar la planificación económica del negocio.

Además de su componente operativo, este modelo incorpora aspectos que conviene tener en cuenta en la declaración, y que además aportan una mayor previsibilidad en los gastos asociados a su movilidad.

Northgate Renting Flexible, compañía pionera en movilidad flexible para profesionales, analiza las principales ventajas fiscales asociadas al renting y su impacto en la gestión de la actividad empresarial de cara a la campaña de la declaración de la Renta de este año, que se desarrollará desde ayer 8 de abril hasta el 30 de junio.

¿Qué ventajas y deducciones fiscales ofrece este año el renting de vehículos?

Para que empresas y autónomos puedan aplicar correctamente las deducciones fiscales del renting, es imprescindible que el vehículo esté vinculado de forma efectiva al desarrollo de la actividad profesional. La Agencia Tributaria puede requerir pruebas que acrediten ese uso, por lo que resulta fundamental poder justificarlo mediante aspectos como el tipo de vehículo, su rotulación o su utilización habitual en el entorno laboral.

Estas son las principales ventajas fiscales del renting en la Renta 2026 para empresas y autónomos:

1.Deducción del IVA en las cuotas de renting

Una de las principales ventajas fiscales del renting es la posibilidad de deducir hasta el 100% del IVA de las cuotas mensuales de alquiler, lo que contribuye a aligerar la carga tributaria de empresas y profesionales.

En el caso de los autónomos, esta deducción puede situarse entre el 50% y el 100%, en función del grado de afectación del vehículo a la actividad, según se destine exclusivamente al trabajo o combine un uso profesional y personal.

2.Deducción como gasto en el IRPF o Impuesto de Sociedades

Las cuotas de renting se consideran gasto deducible, lo que permite su aplicación íntegra en el Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF) en el caso de los autónomos o en el Impuesto de Sociedades (IS) para las empresas, lo que supone un importante alivio fiscal para negocios de cualquier tamaño.

3.Sin necesidad de amortización

Al no tratarse de un activo en propiedad, no se incorpora al inmovilizado de la empresa. Esto permite imputar el gasto directamente, sin necesidad de amortizar.

4.Reducción del beneficio imponible

El renting facilita una mejor planificación fiscal al permitir deducir gastos de forma directa, lo que se traduce en una menor tributación al reducir el beneficio sobre el que se aplican los impuestos.

5.Mayor previsibilidad financiera y fiscal

Las cuotas mensuales fijas permiten anticipar costes y evitar desviaciones, facilitando tanto la planificación financiera como el cierre fiscal del ejercicio.

6.Optimización del cierre fiscal anual

El renting permite concentrar los gastos asociados al vehículo en el mismo ejercicio, lo que ayuda a ajustar resultados y mejorar la eficiencia fiscal de la empresa o actividad.

7.Deducciones por la instalación de puntos de recarga

En el caso de optar por la incorporación de vehículos eléctricos y asumir la instalación de puntos de recarga, los autónomos pueden desgravarse de las inversiones realizadas en materiales, equipos, instalación y mano de obra necesaria, quedando fuera las cantidades subvencionadas por ayudas públicas.

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8.Otras deducciones fiscales

Junto a las ventajas fiscales propias del renting, los autónomos pueden beneficiarse también de otras deducciones ligadas a los desplazamientos profesionales. Es el caso de algunos gastos asociados al uso del vehículo, como el combustible, con una deducción que puede alcanzar el 50%, o el estacionamiento en parkings, siempre que estén relacionados con la actividad laboral y se puedan acreditar mediante los recibos correspondientes.