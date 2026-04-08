El vehículo eléctrico desacelera ante la falta de ayudas, mientras que algunas marcas ven la guerra como una "oportunidad"

Dicen que el coche eléctrico es el futuro, pero le está costando ser el presente. Y no lo es por arte de magia, lo es principalmente porque hay que cumplir con una serie de objetivos marcados por la Unión Europea y, en eso, el mercado electrificado español avanza despacio y con buena letra, pero sobre todo despacio.

El primer Barómetro de Electrmovilidad de Anfac para este 2026 constata que el mercado de electrificados en España sigue creciendo, pese a que durante el último periodo haya echado el freno y bajado el ritmo optimista con el que cerró el pasado 2025. Y no es de extrañar, ya que la falta de un programa de ayudas que todavía no se concreta infunde dudas en los conductores. Y eso que la intención de compra ha subido en comparación con el año pasado según el Observatorio de intención de compra de Cetelem. Un 18% de los conductores encuestados, un 5% más, dijeron que su próximo coche sería un 100% eléctrico, solo un 1% detrás de la opción de gasolina y 4 puntos por delante del diésel. La primera posición es para los híbridos, siendo la motorización favorita del 48% de los encuestados.

Uno de cada tres coches es electrificado

Atendiendo a los datos objetivos, en el primer trimestre de 2026 se han matriculado 62.297 turismos electrificados. El peso de los vehículos electrificados sobre el mercado total en España es del 34,2%, lo que se traduce en uno de cada tres coches, un porcentaje que aunque parezca positivo se queda por debajo del 60% de penetración del vehículo electrificado que exige la Unión Europea en 2030. Este indicador es del 45,9% de media en la UE.

Si se mira al peso del coche eléctrico puro en el peso del mercado electrificado, el índice en España es 59,1, casi dos puntos menos que el año pasado. En España, la motorización que más ha conseguido crecer ha sido la híbrida enchufable, en detrimento de los eléctricos, mientras que los híbridos tradicionales siguen siendo la opción más popular. Esta cifra, en la Unión Europea en su conjunto, es del 86,3, con un crecimiento discreto de 0,2 respecto al año pasado. Destacan en este sector Francia, Alemania y Portugal como mercados con un mayor crecimiento.

Estas cifras dejan claro que la falta de un programa de ayudas, a la espera todavía de que se autorice el programa Auto+, condiciona el comportamiento del mercado. Es decir, la decisión de compra de los conductores sigue estando altamente influenciada por las subvenciones y los incentivos, económicos y fiscales. Además, el gran peso de las mecánicas PHEV en el mercado frena la penetración de los vehículos eléctricos puros.

La guerra en Irán, una "oportunidad"

No obstante, pese a este escenario, algunas marcas ven el contexto internacional actual como una oportunidad. En una mesa redonda organizada por Cetelem, los directores comerciales de Kia y Hyundai, Alberto Ruiz y Francisco de Martín, y el consejero delegado de Smart, Alberto Olivera, coinciden en que la "incertidumbre" que genera la guerra en el llamado Oriente Medio puede impulsar el mercado electrificado en España.

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La razón es que, ante la subida de los precios de los combustibles y las dudas sobre el futuro próximo de la situación global, el vehículo eléctrico puede aliviar el gasto de los conductores en gasolina y diésel y cortar la dependencia de los carburantes derivados del petróleo. Con todo, los tres han apuntado que es pronto para sacar conclusiones sobre lo que avendrá.