España registra 2.005 nuevos puntos de recarga para vehículos en el primer trimestre de 2026

La infraestructura de recarga de acceso público en España mantiene su evolución, durante el primer trimestre de 2026 ha crecido un 3,8%, lo que supone un incremento de 2.005 nuevos puntos. La red total de recarga se sitúa en 55.077 puntos de acceso público, según los datos del último Barómetro de Electromovilidad elaborado por ANFAC.

Este crecimiento muestra el avance de la infraestructura de recarga en España, pero lejos del avance trimestral promedio de los últimos dos años. De los 2.005 nuevos puntos disponibles en este periodo, el 15 % son de muy alta potencia (a partir de 250 kW), alcanzándose un crecimiento equivalente a casi la mitad del producido en todo el 2025.

Este incremento podría ser aún mayor si se pusieran en funcionamiento los 17.073 puntos de recarga instalados que no se encuentran operativos por distintos motivos. Este primer trimestre se han registrado 733 puntos de estas características. De encontrarse activos, la red de recarga en España aumentaría hasta los 72.150 cargadores de acceso público.

La demanda del mercado electrificado baja

En el caso de los datos por comunidades autónomas, Navarra, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cantabria, Cataluña, Aragón, Asturias y las Islas Baleares se sitúan por encima de la media nacional en el indicador global de movilidad. Además, las regiones que más han crecido han sido Castilla-La Mancha (+2,5), Castilla y León (+2,3) y Cantabria (+2,2).

A nivel europeo, los países que lideran el ranking son Noruega y Países Bajos. Portugal se sitúa en la tercera posición, destacando un fuerte repunte del mercado electrificado, con el 37% de las ventas en el primer trimestre de 2026. El indicador global europeo, que ha aumentado en 1,9 puntos, se está viendo limitado por una baja demanda del mercado electrificado en destacadas regiones de Europa.

El primer trimestre de 2026 registra 2.005 nuevos puntos de recarga para vehículos / Archivo

Los electrificados mantienen un ritmo estable de crecimiento

En el primer trimestre de 2026, el indicador de penetración de vehículos electrificados en España ha avanzado 2,5 puntos, alcanzando los 35,9 sobre 100. A la espera de la activación del Plan Auto +, el peso de las ventas de turismos electrificados ha mostrado cierto estancamiento durante los últimos meses.

En cuanto a los datos nacionales, con la nueva metodología empleada para la realización del indicador de penetración del vehículo electrificado, Navarra lidera el ranking con 50,2 puntos sobre 100, seguida de Castilla-La Mancha (39,2), Madrid (38,9) y Cataluña (37,8). Entre las regiones que más han crecido se encuentran Cantabria (+3,7 puntos), Castilla-La Mancha (+3,6), Madrid (+3,3) y Castilla y León (+3,3).

La evolución de la media europea, por su parte, ha aumentado también en 2,5 puntos en el primer trimestre del año, alcanzando un valor de 46,3 sobre 100. El ranking sigue siendo liderado por Noruega con el pleno cumplimento de los objetivos planteados. De igual modo, Países Bajos (+4), Italia (+2,7) y Alemania (+2,7) son los que mayores aumentos registran en este periodo.

En el caso de España, a pesar de las mejoras, se mantiene a la cola de Europa en cuanto a la penetración del vehículo electrificado, posicionándose a 10,4 puntos de la media europea, delante de Hungría (28,3), Italia (25), y República Checa (22,2).

La infraestructura de recarga ralentiza su desarrollo

El conjunto de España avanza ligeramente en el indicador de infraestructura de recarga, creciendo 0,7 puntos respecto al último trimestre, lo que representa una ralentización en la evolución respecto a los primeros trimestres de años anteriores. Este indicador alcanza así los 14,8 puntos sobre 100, liderando el ranking Castilla y León (22,6), Cantabria (21,1) y Navarra (19,6). No obstante, las mayores mejoras se observan en Extremadura (+1,5), Castilla y León (+1,3) y Castilla-La Mancha (+1,3).

En el caso del conjunto europeo, también crece ligeramente con 1,2 puntos más. La media suma 29,6 sobre 100, duplicando la puntuación de la media española. Noruega y Países Bajos continúan a la cabeza, aunque el mayor crecimiento lo ha tenido Portugal (+2,3).

La recarga a partir de 250 KW aumenta notablemente

Los puntos de recarga a partir de 250 kW han aumentado en 309 unidades en el primer trimestre de 2026, lo cual supone el 43 % de los puntos de recarga de este rango de potencias instalados durante el año 2025.

El despliegue de este tipo de infraestructura de muy alta potencia es esencial para el verdadero despliegue del vehículo eléctrico, siendo imprescindible para los vehículos pesados. Es necesario, además, garantizar que los vehículos pesados puedan emplear esta infraestructura en lo que a maniobrabilidad, tensión de salida y longitud de manguera, se refiere.

España ha alcanzado el 62% del objetivo de potencia instalada

Para cumplir con el despliegue de infraestructura de recarga en términos de potencia, de acuerdo con la metodología de ACEA, serían necesarios 3 kW por cada vehículo eléctrico de batería y 2 kW por cada vehículo híbrido enchufable.

En relación con los objetivos establecidos en Fit for 55, y teniendo en cuenta el nivel actual de despliegue y las previsiones de parque de vehículos electrificados para 2026, España ha alcanzado, al cierre del primer trimestre, el 62% del objetivo de potencia instalada.

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A nivel provincial, 18 provincias habrían alcanzado o superado sus respectivos objetivos de potencia instalada para 2026, mientras que 12 se sitúan por debajo del 50%, lo que pone de manifiesto la necesidad de intensificar los esfuerzos de despliegue a lo largo del año para garantizar el cumplimiento de los objetivos marcados.