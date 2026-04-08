El presidente de Chery inaugura este miércoles su cuartel general europeo en Barcelona

El gigante automovilístico chino Chery Auto sigue con su apuesta decidida por España, y más concretamente por Barcelona, como puerta de entrada a su expansión en Europa. El presidente de la compañía, Yin Tongyue, oficializará hoy la creación del cuartel general europeo en Barcelona a partir del próximo año, y también está previsto que inaugure las instalaciones del nuevo centro de Investigación y Desarrollo (I+D) de Chery Auto ubicadas en el parque empresarial Arboretum de Cornellà de Llobregat.

Tongyue estará acompañado por el presidente de Chery Internacional, Zhang Guibing, y por el Conseller de Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, Miquel Sàmper en lo que representa la puesta en escena de la cosolidación de las relaciones entre el grupo chino y Catalunya. El grupo chino ya dispone de un acuerdo industrial de colaboración con EV Motors (Ebro) para producir en la planta de la Zona Franca sus modelos destinados al mercado europeo, y este año está previsto que ya ensamblen vehículos de sus marcas Jaecoo y Omoda. La planta española representa la puerta de entrada a Europa y es clave para el grupo, de ahí el interés por abrir su cuartel general europeo en Barcelona. Lo harán cerca de la Zona Franca en una instalación todavía por definir.

La visita del presidente de Chery llega después de que el pasado mes de agosto el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, visitara China y mantuviera un encuentro con Yin Tongyue del que salió el compromiso de la instalación del cuartel general europeo en Barcelona y se afianzaron las estrategias comunes con la confirmación del centro de I+D en Cornellà de Llobregat.

Visita confindencial

La visita de hoy se produce bajo un estricto secreto y ninguna de las partes, ni Chery ni Generalitat, han querido pronunciarse al respecto. El centro de I+D de Chery en Cornellà, que empezará a operar este otoño, se encuentra en el parque empresarial Arboretum2, uno de los espacios empresariales de referencia de la ciudad de más de 42.000 metros cuadrados, y es el primer paso para localizar todo el ecosistema de gestión de Chery para Europa. La necesidad de adaptar los modelos chinos a los estándares de calidad y prestaciones para el gusto europeo, covertirá a la instalación en referencia para la marca a nivel mundial. El grupo dispone de otro centro de I+D en Alemania.

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Sede de Chery Internacional / Xavier Pérez

El Grupo Chery es el mayor exportador de automóviles de China desde hace más de 20 años, y desde Barcelona quiere pilotar su expansión europea. En una reciente visita a la central de Chery en Wuhu (China), el vicepresidente ejecutivo de Chery Internacional y CEO de Europa, Zhu Shaodong, confirmó que "la experiencia que tenemos con España es muy buena, nos entendemos muy bien con los gobiernos y eso es muy importante. Hablamos el mismo lenguaje. Estamos muy contentos con el papel que ha desempeñado en su aterrizaje tanto Omoda como Jaecco, también Ebro, y por eso vamos a introducir también nuestra marca Lepas este año para cubrir nuevos segmentos del mercado". Omoda, Jaecoo, Lepas son las tres marcas con las que operarán a partir del verano, y darán paso a dos más: iCaur y Exlantix.