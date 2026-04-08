El presidente de Chery visita la planta de Ebro en Barcelona en pleno despliegue de su estrategia europea

El presidente del grupo chino Chery, Yin Tongyue, ha visitado este miércoles la planta de Ebro en la Zona Franca de Barcelona, en un momento clave para el desarrollo industrial del fabricante chino-español en Europa.

La visita se ha producido justo después de que Yin Tongyue, junto con el presidente de Chery internacional, Zhang Guibing, haya inaugurado el nuevo centro de I+D de Chery en Cornellà de Llobregat; un paso dentro de la estrategia del grupo de consolidar su presencia en el continente europeo, con la capital catalana como uno de sus principales ejes.

Acompañado por el presidente de Ebro EV Motors, Rafael Ruiz, el dirigente del grupo Chery ha recorrido unas instalaciones que avanzan en su proceso de reindustrialización tras la salida de Nissan de la Zona Franca. La planta, en funcionamiento y con más de mil trabajadores de la antigua plantilla reincorporados, trabaja ya en el aumento de su capacidad.

Durante la visita, Yin Tongyue subrayó la importancia de la colaboración con Ebro dentro de la estrategia europea del grupo, mientras que Rafael Ruiz puso el foco en el avance del proyecto industrial en Barcelona.

Nueva línea en la factoría de Ebro

Uno de los puntos centrales de la visita ha sido la nueva línea de producción M1, actualmente en fase de pruebas. Su puesta en marcha permitirá pasar de un ritmo de 6 a 20 vehículos por hora, un salto que refleja la aceleración del proyecto industrial y su ambición a corto plazo.

Yin Tongyue, presidente del grupo Chery, durante su visita a las instalaciones de Ebro en la Zona Franca. / Ebro

El movimiento forma parte del despliegue de Chery en Europa, donde Barcelona aspira a jugar un papel estructural tanto en producción como en operaciones. La alianza con Ebro combina la base industrial local con la tecnología del grupo chino, en un contexto de transformación del sector y creciente competencia internacional.

Seis Ebro S700 PHEV para los Mossos

En paralelo, la jornada ha servido también para formalizar la entrega de los primeros vehículos de Ebro a los Mossos d’Esquadra, que iniciarán una fase de pruebas operativas antes de valorar su incorporación al servicio. En concreto han sido seis unidades del Ebro S700 PHEV.

De izquierda a derecha: Rafael Ruiz, presidente de Ebro EV Motors; Josep Saumell, Subjefe de la Comisaría Superior Técnica de Mossos d’Esquadra; y Johnson Xu, director ejecutivo del consejo de administración de Ebro, durante la entrega de los seis Ebro S700 PHEV a los Mossos d'Esquadra. / Ebro

Los vehículos serán adaptados para funciones policiales, con equipamiento específico de señalización, comunicaciones y apoyo operativo. El modelo, híbrido enchufable y con 279 CV de potencia combinada, está orientado a un uso principalmente urbano sin renunciar a prestaciones.

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La imagen de la jornada apunta a un cambio de etapa en la Zona Franca: la antigua planta de Nissan recupera actividad como parte de una nueva plataforma industrial ligada a la expansión de fabricantes chinos en Europa.