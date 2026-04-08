Internacional
Este país usa luces láser en autopistas para evitar accidentes por sueño al volante
Así funcionan los sistemas de iluminación láser en carreteras chinas para reducir la somnolencia y mejorar la seguridad vial
Elena Castellano
China ha puesto en marcha una solución que parece sacada de una película futurista: iluminar tramos de autopista con haces de luz láser para mantener alerta a los conductores. El objetivo es claro: reducir los accidentes provocados por el cansancio en trayectos largos y monótonos, especialmente durante la noche.
Estas luces, que ya se están probando en varias carreteras del país, generan un efecto visual llamativo similar al de una discoteca. Más allá de lo estético, buscan estimular al conductor y evitar los conocidos microsueños, uno de los grandes riesgos en vías rápidas.
Una tecnología contra la somnolencia
Los microsueños son episodios muy breves en los que el conductor pierde la atención durante unos segundos. A velocidades de autopista, esto puede traducirse en decenas de metros recorridos sin control. De hecho, el cansancio está detrás de un porcentaje significativo de los accidentes, muchos de ellos por salidas de vía.
Para combatir este problema, las autoridades chinas han instalado sistemas de iluminación láser en tramos concretos de autopistas como la Qingdao-Yinchuan o la Shanghái-Chongqing. Se trata de zonas previamente identificadas por su alta siniestralidad relacionada con la fatiga.
Las luces emplean tecnología RGB —rojo, verde y azul—, lo que permite generar gran intensidad lumínica con un consumo reducido. Además, están colocadas a unos seis metros de altura y orientadas hacia arriba, evitando así deslumbramientos o distracciones directas al conductor.
Más visibilidad para emergencias
Este uso del láser no se limita a la infraestructura. Algunos vehículos de emergencia también han comenzado a incorporar haces de luz en sus sistemas de señalización. Cuando se detienen en el arcén, proyectan un rayo visible a gran distancia que alerta al resto de usuarios de la vía.
Este sistema funciona de manera similar a las balizas luminosas, pero con un alcance mucho mayor. Se reserva para servicios como ambulancias, patrullas policiales o grúas, reforzando su visibilidad en situaciones de riesgo.
Por ahora, estas soluciones forman parte de programas piloto. Las autoridades están evaluando su impacto real en la reducción de accidentes antes de plantear una implantación más amplia. Aun así, algunos conductores ya aseguran que estas luces ayudan a mantenerse más despiertos durante largos trayectos nocturnos.
Mientras tanto, en otros países las recomendaciones siguen centradas en la prevención clásica: descansar, hacer paradas frecuentes y evitar conducir con fatiga. China, sin embargo, apuesta por la tecnología para afrontar un problema que, en gran medida, depende del propio conductor.
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