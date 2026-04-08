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Maroc Challenge Spring 2026

Las dunas y el barro, protagonistas de la Maroc Challenge Spring 2026

172 equipos disputaron entre el 27 de marzo y el 4 de abril la 25ª edición de este apasionante raid para equipos amateurs

Las lluvias torrenciales de los días previos a la salida aumentaron las dificultades en una edición extremadamente exigente

Las dunas y el barro, protagonistas de la Maroc Challenge Spring 2026

Las dunas y el barro, protagonistas de la Maroc Challenge Spring 2026 / KICO MONCADA CARRASCO

Josep Viaplana

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La 25ª edición de la Maroc Challenge, que se celebró del 27 de marzo al 4 de abril, con un recorrido con mucha arena y dunas, constó de seis etapas apasionantes, duras e intensas, respondiendo a las expectativas que había generado. Las dificultades aumentaron porque los participantes tuvieron que hacer frente a un trazado exigente, marcado por los diferentes cambios que hubo que hacer debido a las lluvias torrenciales caídas sobre Marruecos los días previos.

Con 172 equipos inscritos de quince países diferentes, la prueba es cada vez más internacional y se ha convertido después de 25 ediciones en un evento de referencia dentro de las competiciones automovilísticas amateurs que se celebran en Marruecos.

La aventura fue emocionante, espectacular e implacable, combinando los más variados tipos de pista con zonas de arena muy cambiante, obligando a estar muy atentos especialmente en las zonas de dunas. 108 de los 172 vehículos que tomaron la salida en esta Spring 2026 pudieron completar la prueba, que fue tan dura y exigente como técnica y divertida.

Las dunas y el barro, protagonistas de la Maroc Challenge Spring 2026

Las dunas y el barro, protagonistas de la Maroc Challenge Spring 2026 / KICO MONCADA CARRASCO

Seis etapas y un mar de dunas

Durante las seis etapas, con Erfoud como punto más al norte y Foum Zguid como el más al sur, se cruzaron imponentes llanuras con zonas de fesh-fesh, vadeos de ríos muy crecidos y embarrados, pistas arenosas y otras más rápidas y técnicas, manteniendo siempre mucha atención en el barro acumulado en algunas zonas. 

Las dunas tuvieron su protagonismo, como se esperaba, y marcaron diferencias. Además del Erg Chebbi, que se cruzó en dos ocasiones en su totalidad, de norte a sur y de sur a norte, las dunas de Ouzina y al Erg Chegaga, se incorporaron en esta edición nuevas zonas de arena inéditas.

Las dunas tuvieron su protagonismo, como se esperaba, y marcaron diferencias

Las dunas tuvieron su protagonismo, como se esperaba, y marcaron diferencias / KICO MONCADA CARRASCO

Rui Cabaço, briefingman de la Maroc Challenge, ha comentado en referencia a esta 25ª edición que “ha sido una Maroc emocionante, difícil a todos los niveles y especialmente porque el mal tiempo lo ha complicado todo. A nivel organizativo, porque tuvimos que hacer cambios en el recorrido a última hora, estresando mucho más la coordinación de la carrera. Y para los participantes, hay que tener en cuenta que muchas zonas que eran más suaves y arenosas con las lluvias se volvieron más duras y rompedoras. Los pasos de los ríos de arena, por ejemplo, estaban inundados de agua y había que cruzarlos sobre piedras. Estas dificultades añadidas han hecho que fuera una edición todavía más exigente y, además de agradecer la colaboración y comprensión de los participantes, tengo que felicitar a los que pudieron acabar esta Spring 2026 porque ha sido una edición extremadamente dura”.

Durante las seis etapas se cruzaron imponentes llanuras con zonas de fesh-fesh

Durante las seis etapas se cruzaron imponentes llanuras con zonas de fesh-fesh / KICO MONCADA CARRASCO

Clasificaciones

En cuanto a los diferentes vencedores de esta 25ª edición de la Maroc Challenge hay que destacar la victoria del RUSTY ROYAL TEAM (Renault Express) en la categoría Adventure C1, la del 20.50 RACING TEAM (Mercedes 190e) en la Adventure C2, el MAGIA MOTOR 1 (Fiat Panda) en la Adventure C3 y en la C4 fueron vencedores RACINGFEST 24/EFC RALLY TEAM (Subaru Impreza). En la categoría C2 RAID se impuso TERRA 4X4 RACING TEAM (Mercedes 190) y el RACINGFEST 2/BIGODAUTO (Subaru Forester) en la CX4 PRO RAID.

Las dunas y el barro, protagonistas de la Maroc Challenge Spring 2026

Las dunas y el barro, protagonistas de la Maroc Challenge Spring 2026 / KICO MONCADA CARRASCO

En cuanto a los todoterrenos, PADAONE (Suzuki Jimny) ganó en la Adventure TT1, Team 1982 I (Defender 90 Td5) en la Adventure TT2 y RACINGFEST 14/DTEXSPAN (Toyota Fj Cruiser) en la Adventure TT3, que fue la categoría que recibió la participación más numerosa. El equipo WE ARE ALWAYS LATE (Toyota Hilux) se impuso en la categoría Adventure Lite y en la Adventure SUV el ganador fue EQUIPO Z (Toyota RAV 4). Por último, hay que remarcar la victoria de LOS CUÑADOS (Land Cruiser Kdj95) en la categoría Raid TT, RCONCEPT (Land Cruiser Vdj200) en la PRO RAID TT y la de SUMA 1 (Zforce 1000) en la de SSV.

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Para ver las clasificaciones completas puedes consultar este link.

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