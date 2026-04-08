Denza debuta en Paris como marca de lujo de BYD en Europa

Tras dos años cocinándose a fuego lento en la sede central de BYD en Shanzen (China), la marca Denza da el salto oficial a Europa con su presentación en el Palais Garnier de París de sus dos primeros modelos para nuestro mercado, el Denza Z9 GT y el Denza D9. El primero es un shooting brake (berlina deportiva), mientras que el segundo es un monovolumen (sí, sí, como los que nos gustaban tanto antes de la llegada de los SUV) de lujo cuyo nombre es D9.

Con ello, la apuesta de BYD se multiplica en un mercado que consideran esencial, ofreciendo modelos de alta gama, prestacionales y con un equipamiento premium. El Denza Z9 GT saldrá a la venta en España desde 101.000 euros, así que muy asequible no será. La estrategia es clara, golpear directamente a los premium europeos, que ya pueden ponerse las pilas, y es que Denza estará disponible en más de 30 países europeos a finales de 2026, con más de 150 concesionarios.

Denza Z9GT / Denza

Además del Z9 GT y el D9, Denza también incorporará a su catálogo europeo la tecnología Flash Charging, que ofrece una potencia de carga de hasta 1.500 kW y un tiempo de carga que permite llenar al batería en apenas 9 minutos (5 minutos para el 80%). También consolidan la apuestra multienergía, con una gama que permite elegir entre sistemas de propulsión eléctricos o híbridos enchufables con la tecnología Super Hybrid DM, capaz de recorrer hasta 805 km con una carga completa y el depósito de combustible lleno.

Además del estreno de la marca y los dos nuevos modelos, la gran estrella en el Palais Garnier de París ha sido Stella Li, la vicepresidenta ejecutiva de BYD, que ha recalcado el papel tecnológico del grupo automovilístico.

Denza Z9GT / Denza

El evento, bautizado como ‘Technology Drives Elegance’, ha sido un escaparate para toda la artillería de ingeniería que BYD tiene en cartera. "Esta es la definición del concepto premium para Denza, en el que la tecnología avanzada e integrada en la vida cotidiana, crea una experiencia de usuario más eficiente, sencilla y placentera. Detrás de esta filosofía se encuentra el trabajo de los 120.000 ingenieros de BYD, que siempre están ampliando los límites de lo posible. Creemos que este es el momento para que las personas de todo el mundo se inspiren en la tecnología, y Denza se encuentra en una posición única para ofrecerlo”.

Dos modelos de élite

El Denza Z9 GT estará disponible tanto en versión 100% eléctrica como Super Hybrid DM. Como no podría ser de otra manera, el Z9 GT lleva todo el arsenal tecnológico en materia de motores y tecnología a bordo. Está propulsado por un sistema de tres motores y ofrece una aceleración de 0 a 100 km/h en 2,7 segundos (en la versión 100% eléctrica).

Denza Z9GT / Denza

Añade una dirección trasera independiente que permite hacer giros en U o incluso ofrecer la función de avance en diagonal para desplazarse sin problemas en espacios estrechos. Una tecnología que la marca BYD ya equipa en sus modelos estrella de la submarca Yangwang.

Por dentro es un paraíso multifuncional. Las tecnologías a bordo incluyen un head-up display de realidad aumentada de 50” (127 centímetros), un sistema de infoentretenimiento central de 17,3” (44 centímetros) flotante por delante del salpicadero y añade un par de pantallas adicionales de 13,2” (33,5 centímetros). Una es para la instrumentación y otra para que el acompañante pueda interactuar con el sistema de infoentretenimiento.

Noticias relacionadas

Denza Z9GT / Denza

El Denza D9 DM-i tiene una capacidad para que siete personas (adultos de 1,80 metros de altura) que pueden viajar cómodamente con siete maletas de cabina y siete mochilas. Emplea el sistema de propulsión DM-i, que ofrece tracción total y entrega una autonomía de 210 kilómetros en modo eléctrico y una autonomía conjunta, con la batería y el depósito de combustible llenos, de 950 kilómetros.